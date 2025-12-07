Diniz rebate jornalista e se diz “indignado” após Vasco sofrer goleada

Treinador discute com repórter durante coletiva após surra do Atlético por 5 a 0, na Arena MRV, na última rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

A coletiva do técnico Fernando Diniz após a acachapante goleada sofrida pelo Vasco por 5 a 0 para o Atlético-MG, neste domingo (7/12), ficou marcada por discussão do treinador com um jornalista. Ao analisar a derrota na Arena MRV, Diniz tentou buscar explicações, falando os motivos que fizeram a comissão optar por mandar um time reserva a campo. O treinador iniciou a explanação lamentando a expulsão de Hugo Moura, aos 19′ do primeiro tempo. Para ele, a partida se assemelhou com a derrota por 4 a 0 sofrida contra o Independiente del Valle (EQU), pela Sul-Americana, quando Lucas Piton recebeu vermelho direto aos 10′ da etapa inicial.

É difícil falar depois de uma derrota de 5 a 0. Acho que não dá para a gente desconsiderar a expulsão que teve no jogo, com 19 minutos. Você perde o jogador expulso e no mesmo lance já toma o segundo gol. O time não estava com a maioria dos reservas: eram todos reservas, inclusive o goleiro. É um time que tem uma vocação ofensiva grande, o Atlético Mineiro. E a gente pode falar da derrota, que é muito dura. A gente podia ter marcado muito melhor do que marcou. A gente foi muito passivo na marcação. Se assemelhou um pouco ao jogo do Del Valle, que a gente teve o (Lucas) Piton expulso no primeiro tempo", analisou. Dá para analisar os jogadores? O comandante, então, não quis fazer avaliação dos jogadores que foram a campo. Afinal, tratavam-se de 11 reservas, que poderiam buscar vaga no time titular para a reta final da Copa do Brasil. "Em relação aos jogadores, não dá pra você avaliar os jogadores só por causa do jogo de hoje. Se não, você vai acabar cometendo algum tipo de erro e essa avaliação não vai ser feita só por causa do jogo de hoje. E o que fica para o jogo do Copa do Brasil é que, independente de quem entre em campo, a gente tem que ter um respeito muito grande pela camisa do Vasco e se dedicar ao máximo, independente de se é um jogo de final de campeonato, se é um jogo de meio de tabela, se é o jogo da última rodada do Brasileiro, se é o jogo-treino. A gente tem que se empenhar do primeiro ao último minuto", avaliou.

Técnico do Vasco discute com jornalista Assim, na pergunta seguinte, Fernando Diniz voltou a ter um embate com o jornalista Linniker Biondi, do canal “A Hora do Vasco”. O repórter, acostumado a fazer perguntas duras, foi interrompido por Diniz enquanto questionava se o clube “abandonou” o jogo contra o Atlético. “Não, não, não. Não foi abandonar. Ninguém falou em abandonar. É priorizar, assim como o Cruzeiro fez. O jogo foi 5 a 0, mas não foi uma condição natural. Jogamos com um a menos desde os 19 minutos do primeiro tempo. O jogo estava mais ou menos equilibrado, o Atlético um pouco melhor que a gente, mas ninguém abandonou o jogo”, iniciou, antes de ser interrompido pelo jornalista, que afirmou acreditar que o jogo seria 4 a 0 mesmo se o Vasco não tivesse com um a menos. Diniz, então, rebateu novamente o jornalista.