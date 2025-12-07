Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diniz fala sobre irritação de Vegetti ao sair no primeiro tempo

Comandante afirma que atacante já entendeu sua saída após a expulsão de Hugo Moura em goleada sofrida pelo Vasco contra o Atlético-MG
Dando sequência à péssima fase do Vasco, o Cruz-Maltino levou de 5 a 0 do Atlético-MG, neste domingo (7/12), na rodada final do Brasileirão. E o clima ganhou contornos piores quando o capitão Vegetti saiu de campo, aliás. Foi pouco depois de o Atlético-MG abrir 2 a 0, em cobrança de falta de Hulk, ainda no primeiro tempo. Hugo Moura recebeu cartão vermelho direto, deixando o Cruz-Maltino com um a menos. Assim, o técnico Fernando Diniz optou por tirar o centroavante Vegetti, aos 35′ da etapa inicial.

O argentino não gostou nem um pouco da substituição, reclamando ao sair, chutando garrafas de água e arremessando suas chuteiras no banco de reservas da Arena MRV. Assim, Diniz explicou que o atacante estava “nervoso”.

LEIA MAIS: Diniz rebate jornalista e se diz “indignado” após Vasco sofrer goleada

“Não aconteceu nada, ele pode ter ficado nervoso por ter saído, por ter tido jogador expulso. Mas tem alguns motivos. Já conversei com ele e está tudo resolvido, não tem nada. Ele era opção para sair. Nesse jogo, não tinha muito sentido deixar ele. É um jogador que é uma opção clara de entrar ou de jogar na Copa do Brasil. Eu não ia expor o Vegetti nesse jogo, com um jogador a menos, onde a gente ia precisar recuar o time, marcar muito e explorar a velocidade. Não tinha muito sentido, essa era a minha visão. E ele entendeu isso perfeitamente”, afirmou.

Diniz explica time reserva

ATUAÇÕES DO VASCO: CLIQUE AQUI!

Assim, o técnico também aproveitou para explicar a opção por utilizar o time reserva contra o Galo. Afinal, a equipe tem, na quinta-feira (11/12), o importante jogo diante do Fluminense, pela Copa do Brasil. Diniz não queria correr risco de perder titulares para o clássico.

“Você acha que os jogadores que viriam jogar estariam com a cabeça totalmente aqui tendo a Copa do Brasil para jogar na quinta-feira? Se a gente vem aqui e perde, esse é o problema. Se a gente traz o jogador aqui e perde de 1 a 0, vocês estariam fazendo outro tipo de questionamento. Por que não poupou os jogadores? Por que expôs? Se a gente traz o Rayan e machuca o Rayan? Traz o Léo Jardim e machuca o Léo Jardim. Vocês só questionam depois do acontecido. Aí fica fácil, vocês devem achar que isso é justo, mas não é justo”, finalizou.

