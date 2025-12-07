Diniz fala sobre irritação de Vegetti ao sair no primeiro tempo

Comandante afirma que atacante já entendeu sua saída após a expulsão de Hugo Moura em goleada sofrida pelo Vasco contra o Atlético-MG / Crédito: Jogada 10

Dando sequência à péssima fase do Vasco, o Cruz-Maltino levou de 5 a 0 do Atlético-MG, neste domingo (7/12), na rodada final do Brasileirão. E o clima ganhou contornos piores quando o capitão Vegetti saiu de campo, aliás. Foi pouco depois de o Atlético-MG abrir 2 a 0, em cobrança de falta de Hulk, ainda no primeiro tempo. Hugo Moura recebeu cartão vermelho direto, deixando o Cruz-Maltino com um a menos. Assim, o técnico Fernando Diniz optou por tirar o centroavante Vegetti, aos 35′ da etapa inicial. O argentino não gostou nem um pouco da substituição, reclamando ao sair, chutando garrafas de água e arremessando suas chuteiras no banco de reservas da Arena MRV. Assim, Diniz explicou que o atacante estava “nervoso”.

Não aconteceu nada, ele pode ter ficado nervoso por ter saído, por ter tido jogador expulso. Mas tem alguns motivos. Já conversei com ele e está tudo resolvido, não tem nada. Ele era opção para sair. Nesse jogo, não tinha muito sentido deixar ele. É um jogador que é uma opção clara de entrar ou de jogar na Copa do Brasil. Eu não ia expor o Vegetti nesse jogo, com um jogador a menos, onde a gente ia precisar recuar o time, marcar muito e explorar a velocidade. Não tinha muito sentido, essa era a minha visão. E ele entendeu isso perfeitamente", afirmou.

Assim, o técnico também aproveitou para explicar a opção por utilizar o time reserva contra o Galo. Afinal, a equipe tem, na quinta-feira (11/12), o importante jogo diante do Fluminense, pela Copa do Brasil. Diniz não queria correr risco de perder titulares para o clássico. “Você acha que os jogadores que viriam jogar estariam com a cabeça totalmente aqui tendo a Copa do Brasil para jogar na quinta-feira? Se a gente vem aqui e perde, esse é o problema. Se a gente traz o jogador aqui e perde de 1 a 0, vocês estariam fazendo outro tipo de questionamento. Por que não poupou os jogadores? Por que expôs? Se a gente traz o Rayan e machuca o Rayan? Traz o Léo Jardim e machuca o Léo Jardim. Vocês só questionam depois do acontecido. Aí fica fácil, vocês devem achar que isso é justo, mas não é justo”, finalizou.