Davide Ancelotti analisa ano e mantém foco no Botafogo

Técnico reafirma contrato, comenta melhorias, elogia elenco e analisa adaptação ao futebol brasileiro após vitória por 4 a 2 sobre o Fortaleza / Crédito: Jogada 10

O Botafogo encerrou o Campeonato Brasileiro com uma vitória por 4 a 2 sobre o Fortaleza no Nilton Santos e garantiu a sexta posição, somando 63 pontos. Além disso, o time completou dez jogos sem perder e mostrou evolução após um início irregular no primeiro trabalho de Davide Ancelotti como técnico principal. Entretanto, o clube ainda aguarda o desfecho da Copa do Brasil, pois apenas um título de Fluminense ou Cruzeiro garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Após a partida, ele respondeu sobre o futuro e, assim, reafirmou seu vínculo com o Botafogo. “Tenho contrato aqui até o final de 2026. Estou feliz, desfrutando de estar em um clube grande, com muita exigência, com muita cobrança. Não tenho contrato com a CBF, tem essa possibilidade (de ser auxiliar do pai Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira durante o Mundial) no meu contrato de sair para a Copa do Mundo, mas não tenho nenhum contrato com a CBF. Temos que ver no próximo ano o que vai acontecer.”

Além disso, o técnico comentou sobre o planejamento e admitiu a necessidade de investimento. “Sim, tenho uma boa relação com o clube, sempre compartilhamos informações, sabemos que temos que nos reforçar para sermos mais ambiciosos e vamos procurar fazer isso agora em janeiro.” Dessa forma, ele sinalizou objetivos mais altos e a vontade de evoluir. Mensagem de esperança ao Fortaleza Em seguida, Ancelotti fez um balanço sincero da temporada e também enviou mensagem ao Fortaleza. “Primeiro quero mandar um mensagem de carinho e de ânimo ao Fortaleza, que caiu, mas teve uma sequência muito boa, com nove jogos sem perder, quatro vitórias seguidas. Fizeram nosso trabalho ser muito difícil hoje também. O resumo da temporada foi um pouco esse jogo. Começamos com muitas dificuldades, mas tivemos a capacidade de virar mais uma vez no último período desse campeonato. Então, feliz por como acabamos. Acho que acabamos com uma sequência boa, dá confiança para sermos mais ambiciosos no próximo ano. Foi uma temporada difícil, com muitos problemas, infelizmente não deu para brigar por títulos, mas fico orgulhoso porque os jogadores sempre mantiveram um bom ambiente diário.”