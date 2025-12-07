Cruz Azul é eliminado no Mexicano e perde titular por lesão. Veja as imagens

Cruz Azul é eliminado no Mexicano e perde titular por lesão. Veja as imagensAdversário do Flamengo perde jogador para partida da Copa Intercontinental
Adversário do Flamengo na Copa Intercontinental, o Cruz Azul perdeu um titular para o jogo da próxima quarta-feira (10), em Doha, no Catar. Afinal, perdeu para o Tigres na semifinal do Campeonato Mexicano e viu o zagueiro Jesus Orozco sofrer uma grave lesão no tornozelo esquerdo, no segundo tempo da partida deste sábado pela semifinal do Campeonato Mexicano.
Já na reta final da partida, quando o time perdia por 1 a 0, Orozco, constantemente convocado para a Seleção do México nos últimso anos, fraturou o tornozelo. O lance ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo, em uma disputa de bola com o atacante Ángel Correa. Assim, houve atendimento imediato, com necessidade de ambulância, que levou o jogador, que chorava muito, para o hospital mais próximo.
No fim, o Cruz Azul empatou com o Tigres por 1 a 1. Assim acabou eliminado por causa da campanha na temporada regular. No primeiro jogo, aliás, também houve igualdade. Mas o Tigres, que jogada volta em casa, pela melhor campanha, se qualificou para a final contra o Toluca. Era a final esperada, já que os times focaram nos primeiros lugares na temporada regular.
Quem é Jésus Orozco
Jesús Orozco tem 23 anos e participou de 16 jogos, contribuindo com um gol e uma assistência. O jogador, aliás, faz parte da seleção mexicana e já disputou nove partidas. No último dia 18 de novembro, ele atuou no amistoso contra o Paraguai e estava nos planos do treinador Javier Aguirre para a Copa do Mundo de 2026.