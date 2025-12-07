Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruz Azul é eliminado no Mexicano e perde titular por lesão. Veja as imagens

Cruz Azul é eliminado no Mexicano e perde titular por lesão. Veja as imagens

Adversário do Flamengo perde jogador para partida da Copa Intercontinental
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Adversário do Flamengo na Copa Intercontinental, o Cruz Azul perdeu um titular para o jogo da próxima quarta-feira (10), em Doha, no Catar. Afinal, perdeu para o Tigres na semifinal do Campeonato Mexicano e viu o zagueiro Jesus  Orozco sofrer uma grave lesão no tornozelo esquerdo, no segundo tempo da partida deste sábado pela semifinal do Campeonato Mexicano.

Já na reta final da partida, quando o time perdia por 1 a 0,  Orozco, constantemente convocado para a Seleção do México nos últimso anos,  fraturou o tornozelo. O lance ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo, em uma disputa de bola com o atacante Ángel Correa. Assim, houve atendimento imediato, com necessidade de ambulância, que levou o jogador, que chorava muito,  para o hospital mais próximo.

No fim, o Cruz Azul empatou com o Tigres por 1 a 1. Assim acabou eliminado por causa da campanha na temporada regular. No primeiro jogo, aliás, também houve igualdade. Mas o Tigres, que jogada  volta em casa, pela melhor campanha, se qualificou para a final contra o Toluca. Era a final esperada,  já que os times focaram nos primeiros lugares na temporada regular.

 

 

Quem é Jésus Orozco

Jesús Orozco tem 23 anos e  participou de 16 jogos, contribuindo com um gol e uma assistência. O jogador, aliás, faz parte da seleção mexicana e já disputou nove partidas. No último dia 18 de novembro, ele atuou no amistoso contra o Paraguai e estava nos planos do treinador  Javier Aguirre para a Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar