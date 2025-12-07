Cruz Azul é eliminado no Mexicano e perde titular por lesão. Veja as imagens

Adversário do Flamengo na Copa Intercontinental, o Cruz Azul perdeu um titular para o jogo da próxima quarta-feira (10), em Doha, no Catar. Afinal, perdeu para o Tigres na semifinal do Campeonato Mexicano e viu o zagueiro Jesus Orozco sofrer uma grave lesão no tornozelo esquerdo, no segundo tempo da partida deste sábado pela semifinal do Campeonato Mexicano.

Já na reta final da partida, quando o time perdia por 1 a 0, Orozco, constantemente convocado para a Seleção do México nos últimso anos, fraturou o tornozelo. O lance ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo, em uma disputa de bola com o atacante Ángel Correa. Assim, houve atendimento imediato, com necessidade de ambulância, que levou o jogador, que chorava muito, para o hospital mais próximo.