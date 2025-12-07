Com time misto, Corinthians cede empate ao Juventude no apagar das luzes

Com time misto, Corinthians cede empate ao Juventude no apagar das luzesTimão sai na frente com Martínez, mas sofre gol de Negueba no fim e encerra participação no Brasileirão em ritmo de treino
O Corinthians encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de 2025 com um empate agridoce na Neo Química Arena. Na tarde deste domingo (07/12), o Timão ficou no 1 a 1 com o já rebaixado Juventude, pela 38ª rodada. O técnico Dorival Júnior, focado na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, optou por uma escalação alternativa, recheada de reservas e garotos. O time até saiu na frente com um belo gol de José Martínez, mas caiu de produção na etapa final e sofreu o empate nos minutos derradeiros, com gol de Edison Negueba.
O resultado pouco altera a situação das equipes na tabela. O Corinthians termina a competição na zona intermediária, longe do G6 e sem riscos, enquanto o time gaúcho se despede da elite de forma melancólica, na penúltima colocação. Para a torcida alvinegra, o jogo serviu apenas como um “aquecimento” de luxo antes da verdadeira decisão da temporada, marcada para a próxima quarta-feira.
Reservas do Corinthians mostram serviço
Mesmo desentrosado, o Corinthians controlou as ações no primeiro tempo. A equipe explorou bem as jogadas pelos lados com Kayke e Hugo. Aos 24 minutos, a superioridade se transformou em vantagem. Kayke fez boa jogada pela esquerda e rolou para trás. José Martínez, livre na meia-lua, bateu com categoria no canto direito de Jandrei para abrir o placar. O Timão ainda teve chances de ampliar, mas pecou no último passe. O Juventude, limitado, pouco assustou o goleiro Kauê Vinicius antes do intervalo.
Castigo no fim
A etapa final trouxe um cenário diferente. As substituições de Dorival, visando rodar o elenco, desorganizaram o time. Talles Magno perdeu uma chance inacreditável logo no início, cara a cara com o goleiro, o que manteve o Juventude vivo. Aos poucos, os visitantes gostaram do jogo. Já nos acréscimos, aos 43 minutos, veio o castigo. Marcelo Hermes cruzou da esquerda e Edison Negueba se antecipou à marcação na pequena área para cabecear e decretar o empate. O gol silenciou parcialmente a Arena, mas não apagou o foco principal: a decisão contra a Raposa no meio de semana.
CORINTHIANS 1X1 JUVENTUDE
Campeonato Brasileiro Série A – 38ª rodada
Data: 07/12/2025
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Gols: José Martínez (COR, 24’/1ºT); Edison Negueba (JUV, 43’/2ºT).
CORINTHIANS: Kauê Vinicius; Félix Torres, João Pedro e Angileri; Charles, José Martínez (Matheuzinho, int.), Carrillo (Raniele, int.) e Hugo (André, 35’/2ºT); Talles Magno (Memphis Depay, 18’/2ºT), Angel Romero (Dieguinho, 16’/2ºT) e Kayke. Técnico: Dorival Júnior.
JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga (Edison Negueba, 38’/2ºT), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson (Matheus Babi, 23’/2ºT), Luis Mandaca, Peixoto, Caíque e Nenê (Giovanny, int.); Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
Cartões amarelos: Caíque Gonçalves (JUV).