Com time misto, Corinthians cede empate ao Juventude no apagar das luzes

Timão sai na frente com Martínez, mas sofre gol de Negueba no fim e encerra participação no Brasileirão em ritmo de treino
O Corinthians encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de 2025 com um empate agridoce na Neo Química Arena. Na tarde deste domingo (07/12), o Timão ficou no 1 a 1 com o já rebaixado Juventude, pela 38ª rodada. O técnico Dorival Júnior, focado na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, optou por uma escalação alternativa, recheada de reservas e garotos. O time até saiu na frente com um belo gol de José Martínez, mas caiu de produção na etapa final e sofreu o empate nos minutos derradeiros, com gol de Edison Negueba.

O resultado pouco altera a situação das equipes na tabela. O Corinthians termina a competição na zona intermediária, longe do G6 e sem riscos, enquanto o time gaúcho se despede da elite de forma melancólica, na penúltima colocação. Para a torcida alvinegra, o jogo serviu apenas como um “aquecimento” de luxo antes da verdadeira decisão da temporada, marcada para a próxima quarta-feira.

Reservas do Corinthians mostram serviço

Mesmo desentrosado, o Corinthians controlou as ações no primeiro tempo. A equipe explorou bem as jogadas pelos lados com Kayke e Hugo. Aos 24 minutos, a superioridade se transformou em vantagem. Kayke fez boa jogada pela esquerda e rolou para trás. José Martínez, livre na meia-lua, bateu com categoria no canto direito de Jandrei para abrir o placar. O Timão ainda teve chances de ampliar, mas pecou no último passe. O Juventude, limitado, pouco assustou o goleiro Kauê Vinicius antes do intervalo.

Castigo no fim

A etapa final trouxe um cenário diferente. As substituições de Dorival, visando rodar o elenco, desorganizaram o time. Talles Magno perdeu uma chance inacreditável logo no início, cara a cara com o goleiro, o que manteve o Juventude vivo. Aos poucos, os visitantes gostaram do jogo. Já nos acréscimos, aos 43 minutos, veio o castigo. Marcelo Hermes cruzou da esquerda e Edison Negueba se antecipou à marcação na pequena área para cabecear e decretar o empate. O gol silenciou parcialmente a Arena, mas não apagou o foco principal: a decisão contra a Raposa no meio de semana.

CORINTHIANS 1X1 JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro Série A – 38ª rodada

Data: 07/12/2025
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Gols: José Martínez (COR, 24’/1ºT); Edison Negueba (JUV, 43’/2ºT).
CORINTHIANS: Kauê Vinicius; Félix Torres, João Pedro e Angileri; Charles, José Martínez (Matheuzinho, int.), Carrillo (Raniele, int.) e Hugo (André, 35’/2ºT); Talles Magno (Memphis Depay, 18’/2ºT), Angel Romero (Dieguinho, 16’/2ºT) e Kayke. Técnico: Dorival Júnior.
JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga (Edison Negueba, 38’/2ºT), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson (Matheus Babi, 23’/2ºT), Luis Mandaca, Peixoto, Caíque e Nenê (Giovanny, int.); Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
Cartões amarelos: Caíque Gonçalves (JUV).

