Com time misto, Corinthians cede empate ao Juventude no apagar das luzes

Timão sai na frente com Martínez, mas sofre gol de Negueba no fim e encerra participação no Brasileirão em ritmo de treino / Crédito: Jogada 10

O Corinthians encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro de 2025 com um empate agridoce na Neo Química Arena. Na tarde deste domingo (07/12), o Timão ficou no 1 a 1 com o já rebaixado Juventude, pela 38ª rodada. O técnico Dorival Júnior, focado na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, optou por uma escalação alternativa, recheada de reservas e garotos. O time até saiu na frente com um belo gol de José Martínez, mas caiu de produção na etapa final e sofreu o empate nos minutos derradeiros, com gol de Edison Negueba. O resultado pouco altera a situação das equipes na tabela. O Corinthians termina a competição na zona intermediária, longe do G6 e sem riscos, enquanto o time gaúcho se despede da elite de forma melancólica, na penúltima colocação. Para a torcida alvinegra, o jogo serviu apenas como um “aquecimento” de luxo antes da verdadeira decisão da temporada, marcada para a próxima quarta-feira.