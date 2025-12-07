Com gol polêmico, Brighton arranca empate em casa contra o West Ham

O Brighton recebeu o West Ham neste domingo, 7/12, no Falmer Stadium, e empatou por 1 a 1 em jogo válido pela 15ª rodada do Inglês. O time da casa ficou no lucro, afinal, perdia por 1 a 0 até os 46 minutos do segundo tempo, quando arrancou o empate em lance polêmico. Os gols saíram na etapa final, com Bowen marcando para o West Ham e Rutter empatando para o Brighton.

Para o West Ham, ceder o empate no fim foi péssimo. Caso tivesse vencido, sairia da zona de rebaixamento. Com o resultado, soma apenas 13 pontos, permanecendo como o primeiro time na zona da degola, dois pontos atrás do Nottingham Forest, o primeiro fora. O Brighton é o sétimo colocado, com 23 pontos, e pode perder a posição para o Manchester United, que ainda joga na rodada.

Com foi o empate entre Brighton e West Ham

No primeiro tempo, o Brighton teve mais posse de bola e buscou mais o gol, mas o West Ham se defendeu bem e segurou o 0 a 0. Na etapa final, enquanto o time da casa mostrava imprecisão nos arremates, o West Ham, em contra-ataques, era bem mais perigoso. Uma roubada de bola de Lucas Paquetá, aos 13 minutos, por exemplo, terminou em jogada de Bowen, que gerou defesa parcial de Verbruggen. Na sobra, ele tentou um voleio e perdeu uma chance de ouro.

Entretanto, aos 27 minutos, saiu o gol do West Ham em nova falha da defesa. Após a zaga do time londrino dar um chutão para afastar o perigo, o zagueiro Van Hecke, do Brighton, no meio de campo, cabeceou para trás. Se queria atrasar para algum companheiro, se deu mal. A bola chegou até Wilson, que havia acabado de entrar. Ele avançou pela esquerda e lançou rasteiro para Bowen, que, de carrinho, chutou cruzado. A bola foi no contrapé do goleiro Verbruggen e entrou.