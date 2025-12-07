Com brilho de Thaciano, Santos vence o Cruzeiro e garante vaga na Sula

Com brilho de Thaciano, Santos vence o Cruzeiro e garante vaga na SulaPeixe faz jogo praticamente perfeito, escapa do rebaixamento e ainda se classifica para o torneio continental. Raposa fica em terceiro
Em um jogo praticamente perfeito, o Santos venceu o Cruzeiro por 3 a 0 neste domingo (07/12), na Vila Belmiro e escapou do seu segundo rebaixamento na história. O dono do jogo foi Thaciano, que marcou duas vezes em dois minutos e construiu o placar. João Schimdt foi o responsável por fechar o marcador. A Raposa, por outro lado, também chegou a balançar as redes três vezes, mas todos os tentos foram anulados por impedimento.
Assim, o Santos terminou o Brasileirão em 13°, com 47 pontos e, além de escapar do rebaixamento, conseguiu garantir uma vaga na Sul-Americana. Já o Cruzeiro encerra o torneio de pontos corridos na terceira posição e com a vaga garantida na Libertadores.
Thaciano, o herói
O primeiro tempo começou bastante nervoso, com o Santos sabendo da pressão que um resultado negativo poderia rebaixar o clube pela segunda vez. Assim, a equipe começou o embate dominando a partida e criando as melhores chances. Contudo, que balançou as redes primeiro foi o Cruzeiro com Gabigol, mas o atacante estava impedido. Depois do susto, começou a surgir o brilho de Thaciano. Contestado e criticado antes da bola rolar, o atacante abriu o placar após cobrança de escanteio. Um minuto depois, em jogada rápida, Igor Vinícius recebeu de Neymar e cruzou para trás, encontrando o camisa 16 livre para bater no canto e fazer 2 a 0. Desta forma, o Peixe foi para o intervalo com a vantagem e muito menos pressionado.
Santos mata o jogo
Diferente do primeiro tempo, o Cruzeiro voltou mais incisivo e novamente veio a balançar as redes, desta vez com Rayan Lelis e mais uma vez o atacante celeste estava impedido. O Santos, por sua vez, assustou duas vezes com o dono da tarde. Thaciano, de cabeça, parou em uma defesaça de Leo Aragão. Um minuto depois, o camisa 16 teve nova chance, mas a bola bateu no travessão, pingou na linha e voltou nas mãos do arqueiro da Raposa. Contudo, quem voltaria a aumentar o placar para o Peixe seria João Schimdt. Após outra cobrança de escanteio, desta vez cobrada por Barreal, o volante subiu mais alto que todo mundo para testar e fazer 3 a 0.
Cruzeiro sem sorte, bom para o Santos
O clube mineiro, por outro lado, não estava em seu melhor dia. Após jogada rápida pela lateral e bate rebate na área, a bola sobrou para Eduardo apenas empurrar para as redes. Mas pela terceira vez consecutiva, o clube Celeste teve um gol anulado por impedimento. Bolasie e Matheus Henrique também tentaram, mas ambos pararam em duas defesaças de Gabriel Brazão. Assim, O Peixe controlou o placar para selar não só a vitória e a fuga do rebaixamento, mas também a vaga na Copa Sul-Americana. Já o Cruzeiro leva todo o seu foco para as semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians.
SANTOS 3X0 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
Data e horário: 7/12/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Gols: Thaciano, 25’/1ºT (1-0); Thaciano, 26’/1º (2-0); João Schimdt, 14’/2º (3-0);
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão (Tomás Rincón, 33’/2ºT), João Schmidt (Gabriel Bontempo 22’/2ºT) e Neymar; Barreal (Rollheiser, 22’/2ºT), Thaciano (Tiquinho Soares, 33’/2ºT) e Guilherme (Robinho Jr, 38’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
CRUZEIRO: Léo Aragão; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique, Japa (Ryan Guilherme, 18’/2ºT) e Eduardo (Arroyo, 33’/2ºT); Rayan Lelis (Kaique Kenji, 18’/2ºT) e Gabigol (Bolasie, 33’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões Amarelos: Guilherme, Thaciano (SAN); Rayan Lelis, Gabigol (CRU)
Cartões Vermelhos: –