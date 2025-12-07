Carrascos da Vila: Santos e Neymar podem cair com gols de Kaio Jorge e Gabigol

Artilheiros formados na Vila Belmiro podem punir o Peixe com a famosa e temida "lei do ex" / Crédito: Jogada 10

Com o Flamengo campeão antecipadamente, um dos principais jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro será a partida entre Santos e Cruzeiro, domingo (7), na Vila Belmiro. Nela, um dos roteiros mais cruéis do futebol brasileiro pode ser escrito: Santos e Neymar serem rebaixados para a Série B em casa, tendo como algozes dois jogadores que foram formados pelo clube santista e que tiveram em Neymar uma forte referência quando jovens: Gabigol e Kaio Jorge. Levantamento do Bolavip Brasil descobriu que, desde 2011, a categoria de base do Santos foi responsável por formar os maiores goleadores do Campeonato Brasileiro: nada menos que 293 gols foram marcados por jogadores criados na Vila Belmiro. Em outras palavras: se o pior para o Peixe acontecer, incluindo com gols marcados ou por Kaio Jorge, ou por Gabigol, será um caso clássico de um clube vítima de seu próprio sucesso.

Maiores goleadores da Série A têm sido formados no Santos Com a ajuda da plataforma Opta, o Bolavip Brasil descobriu que os 50 maiores goleadores do Campeonato Brasileiro desde 2011 fizeram 2.093 gols até a penúltima rodada do Brasileirão deste ano. Desse total, 293 foram marcados por jogadores formados na base do Santos: Gabigol, André, Yuri Alberto e Alan Patrick. Nenhuma base colaborou com tantos gols. A formação do Fluminense aparece logo atrás, com 273 gols. Base do Santos assume liderança de ranking histórico de artilheiros do Brasileirão A última rodada deve consagrar Kaio Jorge como o mais novo artilheiro do Campeonato Brasileiro. O atacante do Cruzeiro soma 21 gols, três a mais que Arrascaeta, que não atuará na última rodada pelo Flamengo. Atrás dos dois está Vitor Roque, com 16 gols, cinco a menos que Kaio Jorge. Confirmada a artilharia de Kaio Jorge, as categorias de base do Santos se tornarão a responsável por formar mais artilheiros diferentes do Campeonato Brasileiro, com cinco. Antes dele, vieram Pelé, Coutinho, Gabigol e Yuri Alberto. Com quatro artilheiros diferentes, estão as categorias de base do Flamengo e do Vasco. As de São Paulo, Guarani e Corinthians somam duas ao longo da história.