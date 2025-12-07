Cagliari vence a Roma e acaba com jejum de vitória na Itália

Após dez jogos sem vitória (novidade para o italiano), time da Sardenha bate os romanistas e se recupera na tabela da Série A

Sem o brasileiro Wesley, não relacionado para a partida, a Roma foi até Cagliari e perdeu para os donos da casa por 1 a 0. O jogo deste domingo, 7/12, rolou na Sardegna Arena (Unipol Domus), e o gol da vitória do time da casa foi de Gaetano.

Este triunfo encerra uma série de dez jogos sem vencer do Cagliari (nove pelo Italiano e um pela Copa da Itália), elevando o time aos 14 pontos, em 13º lugar, e afastando-se da zona de rebaixamento. A Roma, por sua vez, permaneceu com 27 pontos, em quarto lugar, mas se distanciando dos times da frente.

Como o Cagliari venceu a Roma

O Cagliari fez um bom primeiro tempo, aproveitando que a Roma jogava de forma muito fechada. As principais jogadas do time da casa vieram de Borrelli, que caindo pela esquerda quase marcou; ao entrar na área e tentar deslocar o goleiro Svilar, viu o zagueiro Ndicka dividir e mandar a bola para escanteio. Outra boa oportunidade foi uma cabeçada de Borrelli que exigiu ótima defesa de Svilar. O arqueiro começou a se destacar como o melhor em campo ao fazer um verdadeiro milagre em chute de Esposito.

No segundo tempo, o Cagliari manteve-se mais perigoso e chegou a comemorar um pênalti de Celik em Folorunsho. Porém, o árbitro consultou o VAR e viu que a falta foi fora da área. O pênalti foi anulado, mas Celik acabou expulso. Com dez, a Roma se fechou ainda mais, e o Cagliari teve várias oportunidades, mas Svilar seguiu imbatível.

A vantagem numérica fez o Cagliari mandar no jogo, buscando o gol a todo custo, mas sempre parando nas defesas seguras de Svilar ou na zaga, que cortava tudo. Isso até os 28 minutos, quando, após escanteio, a bola sobrou nos pés de Gaetano. Ele chutou com força e, com muita sorte, a bola entrou, apesar do goleiro e de quatro jogadores bloqueando o gol. Foi suficiente para o time da casa vencer e acabar com o longo jejum de insucessos.