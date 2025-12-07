Cagliari vence a Roma e acaba com jejum de vitória na Itália

Cagliari vence a Roma e acaba com jejum de vitória na ItáliaApós dez jogos sem vitória (novidade para o italiano), time da Sardenha bate os romanistas e se recupera na tabela da Série A
Sem o brasileiro Wesley, não relacionado para a partida, a Roma foi até Cagliari e perdeu para os donos da casa por 1 a 0. O jogo deste domingo, 7/12, rolou na Sardegna Arena (Unipol Domus), e o gol da vitória do time da casa foi de Gaetano.
Este triunfo encerra uma série de dez jogos sem vencer do Cagliari (nove pelo Italiano e um pela Copa da Itália), elevando o time aos 14 pontos, em 13º lugar, e afastando-se da zona de rebaixamento. A Roma, por sua vez, permaneceu com 27 pontos, em quarto lugar, mas se distanciando dos times da frente.
Como o Cagliari venceu a Roma
O Cagliari fez um bom primeiro tempo, aproveitando que a Roma jogava de forma muito fechada. As principais jogadas do time da casa vieram de Borrelli, que caindo pela esquerda quase marcou; ao entrar na área e tentar deslocar o goleiro Svilar, viu o zagueiro Ndicka dividir e mandar a bola para escanteio. Outra boa oportunidade foi uma cabeçada de Borrelli que exigiu ótima defesa de Svilar. O arqueiro começou a se destacar como o melhor em campo ao fazer um verdadeiro milagre em chute de Esposito.
No segundo tempo, o Cagliari manteve-se mais perigoso e chegou a comemorar um pênalti de Celik em Folorunsho. Porém, o árbitro consultou o VAR e viu que a falta foi fora da área. O pênalti foi anulado, mas Celik acabou expulso. Com dez, a Roma se fechou ainda mais, e o Cagliari teve várias oportunidades, mas Svilar seguiu imbatível.
A vantagem numérica fez o Cagliari mandar no jogo, buscando o gol a todo custo, mas sempre parando nas defesas seguras de Svilar ou na zaga, que cortava tudo. Isso até os 28 minutos, quando, após escanteio, a bola sobrou nos pés de Gaetano. Ele chutou com força e, com muita sorte, a bola entrou, apesar do goleiro e de quatro jogadores bloqueando o gol. Foi suficiente para o time da casa vencer e acabar com o longo jejum de insucessos.
Jogos das 14ª rodada do Italiano
Sábado (6/12)
Sassuolo 3×1 Fiorentina
Inter 4×0 Como
Verona 3×1 Atalanta
Domingo (7/12)
Cremonense 2×0 Lecce
Cagliari 1×0 Roma
Lazio x Bologna – 14h
Napoli x Juventus – 16h45
Segunda-feira (8/12)
Pisa x Parma -11h
Udinese x Genoa -14h
Segunda-feira (9/12)
Torino x Milan – 16h45
