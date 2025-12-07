Botafogo rebaixa o Fortaleza, mas não alcança fase de grupos da Libertadores via Brasileirão

Botafogo rebaixa o Fortaleza, mas não alcança fase de grupos da Libertadores via BrasileirãoCom gols de Montoro, Arthur, Marçal e Ponte, Glorioso faz 4 a 2, enquanto o Leão amargará a Série B de 2026. Agora é torcer na Copa do Brasil
O Botafogo venceu o Fortaleza por 4 a 2 e rebaixou o Leão para a Série B de 2026 neste domingo (7), pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Montoro, Arthur Cabral, Marçal e Ponte marcaram para o Glorioso, enquanto Breno Lopes e Adam Bareiro descontaram para o time cearense.
Apesar da vitória, o Botafogo não se garantiu na fase de grupos da Libertadores de 2026; afinal, terminou o Brasileirão em sexto lugar, com 63 pontos, um atrás do rival Fluminense, que fechou o G5. Por outro lado, o Glorioso agora torce para que o próprio Flu ou o Cruzeiro vença a Copa do Brasil, pois isso, portanto, abriria mais uma vaga na fase de grupos do torneio continental. Vale lembrar que os quatro primeiros do Brasileirão foram o campeão Flamengo, o vice Palmeiras, o terceiro Cruzeiro e o quarto Mirassol.
O Fortaleza, por sua vez, precisava apenas vencer para se garantir na Série A de 2026. Entretanto, caiu ao lado do arquirrival Ceará. Antes disso, Sport e Juventude já tinham sido rebaixados. Dessa forma, nem o Botafogo nem o Leão cumpriram seus objetivos na reta final. Afinal, o Bota não terminou no G5, e o Fortaleza, por outro lado, não conseguiu sair do Z4.
Contudo, o Glorioso encerra 2025 com dez partidas de invencibilidade. Já o Fortaleza, que estava há nove jogos sem perder, termina o ano com uma imagem positiva do técnico Palermo, assim alimentando o sonho de um retorno rápido à elite do futebol brasileiro.
O Botafogo começou melhor, investindo principalmente em jogadas pelos lados do campo, sobretudo com Barrera. No entanto, quem quase abriu o placar primeiro foi o Leão, aos 8 minutos, com Pochettino. Oito minutos mais tarde, porém, Marlon Freitas afastou mal uma bola, que sobrou para Breno Lopes fuzilar da entrada da área e chutar no canto superior de Raul. Por outro lado, o Glorioso não se intimidou em casa. Aliás, Alex Telles foi à linha de fundo e cruzou na medida para Artur que, embora seja um jogador baixo, subiu bem e cabeceou na trave. Na sobra, Montoro dominou no peito e chutou para fora. No lance seguinte, inclusive, Barrera atuou como pivô, em jogada digna de futsal, e serviu Marlon Freitas, que chutou na rede, porém pelo lado de fora.
O Glorioso não desistiu e, portanto, chegou ao empate no último lance do primeiro tempo. Marlon Freitas cruzou, Mancuso desviou mal e a bola sobrou para Montoro, que acertou um belo chute da entrada da área, no ângulo superior direito.
O Botafogo voltou do intervalo sem mudanças e com o mesmo ímpeto da primeira etapa. Afinal, logo aos 2 minutos, Vitinho foi à linha de fundo e cruzou para Arthur Cabral marcar de cabeça. Aliás, assim ele encerrou uma série de 14 partidas sem marcar — o último gol havia sido em agosto, no empate em 1 a 1 com o Vasco.
Enquanto o torcedor do Botafogo ainda comemorava a virada, o time voltou a balançar as redes com Barrera, após ótimo passe de Montoro. No entanto, o gol foi anulado e, inclusive, a arbitragem ainda assinalou pênalti para o Fortaleza, pois o colombiano havia colocado a mão na bola segundos antes da jogada, ainda na outra área. Resultado: 2 a 2.
Entretanto, novamente o Botafogo fez valer o mando de campo e, empurrado por pouco mais de 25 mil torcedores, quase ampliou. Primeiro, Arthur quase marcou da entrada da área. Depois, o Glorioso chegou ao terceiro com Marçal, de cabeça, após escanteio cobrado por Santi Rodríguez, aos 38 minutos. Já nos acréscimos, Toledo invadiu a área pela esquerda e cruzou na medida para Ponte balançar as redes, selando o triunfo alvinegro.
Calendário de 2026
Entretanto, vale lembrar que, além da Libertadores, o Botafogo disputará a Copa do Brasil, o Brasileirão e o Campeonato Carioca em 2026. Inclusive, o primeiro duelo será diante da Portuguesa, pelo torneio estadual, inicialmente no dia 14 de janeiro. Já o Leão, por sua vez, jogará o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e o Brasileirão Série B.
BOTAFOGO X FORTALEZA
Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
Data e horário: 7/12/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Breno Lopes, 16’/1ºT (0-1); Montoro, 49’/1ºT (1-1); Arthur Cabral, 3’/2ºT (2-1); Adam Bareiro, 11’/2ºT (2-2); Marçal, 38’/2ºT (3-2); e Ponte, 47’/2ºT (4-2)
BOTAFOGO: Raul; Vitinho (Mateo Ponte, 33’/2ºT) Marçal, Gabriel Bahia e Alex Telles (Cuiabano, 23’/2ºT); Allan, Marlon Freitas, Barrera (Newton, 45’/2ºT) e Montoro (Kauan Toledo, 45’/2ºT); Artur (Santi Rodríguez, 23’/2ºT) e Arthur Cabral Técnico: Davide Ancelotti
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa (Weverson, 24’/2ºT) ; Pierre (Rodrigo Santos, 37’/2ºT) Lucas Sasha, Pochettino (Matheus Rossetto, intervalo) e Yago Pikachu; Bareiro (Deyverson, 18’/2ºT) e Breno Lopes (Lucas Crispim, 37’/2ºT) Técnico: Martín Palermo
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões Amarelos: Mancuso, Rodrigo Santos e Barreiro (FOR);
Cartões Vermelhos: –