Bahia encaminha renovação com Everton Ribeiro

Meia deve assinar contrato após fim da temporada, e novo vínculo com Tricolor de Aço tende a ser por mais uma temporada

O Bahia está perto de concretizar a renovação com o meia Everton Ribeiro. A negociação entre as partes está em fase final. O jogador deve assinar o novo contrato após o término Camepoanto Brasileiro e deve ficar por mais uma temporada. A informação é da Globo.

“Quando fui contratado, a princípio eram três anos, né? Dois mais um. E sempre deixei bem claro que eu sou muito feliz aqui. Minha família se adaptou bem. O clube me dá uma estrutura muito boa para trabalhar. Meus companheiros, excelentes companheiros para jogar ao lado também”, disse Everton Ribeiro.

Com quase dois anos de Bahia, Everton Ribeiro, aliás, tem dois títulos pelo clube: Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Ele também ajudou o Tricolor a voltar para a Libertadores depois de 36 anos e fez parte da melhor campanha do clube, com o oitavo lugar no ano passado.

Em 2025, Everton Ribeiro teve de superar um câncer na tireoide e ainda teve que passar por cirurgia para retirar o tumor. Além disso, o jogador, de 36 anos, mesmo com a doença, teve uma sequência de jogos.