Atlético aproveita um a mais, domina e goleia o Vasco; times vão à Sul-Americana

Atlético aproveita um a mais, domina e goleia o Vasco; times vão à Sul-AmericanaGalo faz 5 a 0 e termina Brasileirão em 11º, com 48 pontos; já o Cruz-Maltino decepciona com reservas e fica apenas em 14º, com 45
O Brasileirão 2025 chegou ao fim! Neste domingo (7/12), o Atlético-MG fez o dever de casa e goleou os reservas do Vasco por 5 a 0, na Arena MRV, pela 38ª e derradeira rodada da liga nacional. Com gols de Junior Alonso, Hulk, Dudu (duas vezes) e Victor Luís (contra), o Galo não encontrou dificuldades para superar o rival cruz-maltino, que pensa na Copa do Brasil.
Dessa forma, o time de Jorge Sampaoli termina o Brasileirão na 11ª posição, com 48 pontos, garantindo vaga na Sul-Americana 2026. O Vasco, mesmo com a derrota, também garante vaga na Sula, após terminar em 14º, com 45 pontos. As vagas para o torneio vão até a 13ª colocação, mas o futuro campeão da Copa do Brasil garantirá uma nova vaga para a Libertadores, “empurrando” a faixa de times que vão à Sul-Americana para a 14ª posição – caso do Gigante da Colina.
Primeiro tempo
Jogando com um time reserva visando preservar os titulares para a semifinal da Copa do Brasil, o Vasco não conseguia encontrar passes perigosos, ficando com muita posse em seu campo de defesa. O Atlético, nas poucas vezes que encostava na bola, levava perigo. O primeiro lance foi logo aos 3′, quando Hulk cabeceou bola no travessão de Daniel Fuzato. E, aos 18′, o time da casa chegou ao primeiro gol.
Mateus Carvalho deu escanteio de graça para o Atlético. Na cobrança, a bola ficou com Igor Gomes, que arriscou de longe. Rony se jogou para desviar, obrigando Fuzato a fazer grande defesa, mas dar rebote para o meio da área. O próprio Rony rolou para Júnior Alonso, que só tocou para o gol vazio: 1 a 0. A situação ficou mais tranquila para os anfitriões, quando Hugo Moura deu um pisão na panturrilha de Dudu, aos 29′, recebendo vermelho após análise do VAR. Na cobrança de falta, o goleiro do Vasco colocou apenas um jogador e viu Hulk fazer um verdadeiro golaço para dobrar a vantagem atleticana.
Segundo tempo
A etapa final começou como acabou a primeira: com amasso do Galo. Não à toa, o time mineiro veio com tudo e logo abriu 3 a 0, com Dudu. O camisa 92 tabelou com Hulk na quina da área, recebeu livre e tocou no canto de Fuzato. O Cruz-Maltino, já com um a menos e levando de três, rezava para o tempo passar, já que mal incomodava o goleiro Everson.
Já o Galo trocava passes e controlava o jogo, praticamente resolvido, tal qual a situação na tabela com o resultado. E, com paciência, o time chegou ao quarto gol, novamente com Dudu, aos 23′. Igor Gomes cruzou da direita, e o baixinho chegou pegando de primeira para anotar, assim, um lindo tento na Arena MRV e transformar em goleada. Ainda daria tempo para gol contra de Victor Luís, aos 30′, após chute cruzado de Alexsander: 5 a 0 e caixão fechado.
Próximos passos de Atlético e Vasco
Dessa forma, o Atlético-MG se despede oficialmente da temporada 2025. Agora, a equipe de Jorge Sampaoli só volta a campo no dia 11 de janeiro, quando inicia sua caminhada no Campeonato Mineiro. Será contra o Betim, na Arena MRV.
Já o Vasco ainda tem compromissos no ano. Afinal, enfrenta o Fluminense na quinta-feira (11/12), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Por fim, a volta está programada para o domingo (14/12).
ATLÉTICO-MG 5 x 0 VASCO
Brasileirão 2025 – 38ª rodada
Data e horário: 7/12/2025, domingo, às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Público presente: –
Gols: Júnior Alonso, 18’/1ºT (1-0); Hulk, 31’/1ºT (2-0); Dudu, 3’/2ºT (3-0); Dudu, 23’/2ºT (4-0); Victor Luís (contra), 30’/2ºT (5-0);
ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Gabriel Menino, 24’/2ºT), Vitor Hugo (Ruan Tressoldi, 24’/2ºT), Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes, Bernard (Alexsander, 24’/2ºT), Rony (Gustavo Scarpa, 10’/2ºT) e Dudu (Cuello, 32’/2ºT); Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
VASCO: Daniel Fuzato; Tchê Tchê (GB, 26’/2ºT), Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Paulinho, Matheus França (Estrella, 26’/2ºT) e David (Puma, 26’/2ºT); Vegetti (Leandrinho, 34’/1ºT). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Fernanda Krüger (MT)
VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)
Cartões Amarelos: –
Cartões Vermelhos: Hugo Moura (Vasco), aos 29’/1ºT, por solada em Dudu
