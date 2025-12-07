Abel se emociona com permanência do Inter na Série A: “Mais importante que Mundial”

Após livrar Inter do rebaixamento no Brasileiro, Abel Braga se emocionou e falou sobre possível sequência no clube na próxima temporada / Crédito: Jogada 10

Foram apenas dois jogos, mas Abel Braga mais uma vez, fez história no Internacional. Neste domingo (7), o Inter fez 3 a 1 no Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, e, com ajuda dos resultados paralelos, escapou do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador, inclusive, afirmou que este momento foi mais importante que o Mundial conquistado em 2006, sobre o Barcelona. “Minha esposa falou que eu estava tomando uma atitude maluca. Eu vim confiante. Mas não fiz nada sozinho. Fica um legado, não do Abel, mas de que não podemos nem pensar que o Inter volte a viver isso. Esse momento foi muito mais importante que o Mundial. Lá, se eu fosse vice, seria o segundo maior time do mundo, ficaria contente. Só que a obrigação era do outro. Hoje foi muito mais importante. Sei a dor, sei o que o colorado tava sentindo. Ajudei a salvar o Inter do rebaixamento”, disse Abel Braga em entrevista coletiva.