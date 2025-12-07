Abel se emociona com permanência do Inter na Série A: “Mais importante que Mundial”Após livrar Inter do rebaixamento no Brasileiro, Abel Braga se emocionou e falou sobre possível sequência no clube na próxima temporada
Foram apenas dois jogos, mas Abel Braga mais uma vez, fez história no Internacional. Neste domingo (7), o Inter fez 3 a 1 no Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, e, com ajuda dos resultados paralelos, escapou do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador, inclusive, afirmou que este momento foi mais importante que o Mundial conquistado em 2006, sobre o Barcelona.
“Minha esposa falou que eu estava tomando uma atitude maluca. Eu vim confiante. Mas não fiz nada sozinho. Fica um legado, não do Abel, mas de que não podemos nem pensar que o Inter volte a viver isso. Esse momento foi muito mais importante que o Mundial. Lá, se eu fosse vice, seria o segundo maior time do mundo, ficaria contente. Só que a obrigação era do outro. Hoje foi muito mais importante. Sei a dor, sei o que o colorado tava sentindo. Ajudei a salvar o Inter do rebaixamento”, disse Abel Braga em entrevista coletiva.
“Não vou falar sobre estátua. Já recebi vida um negócio muito importante, que foi meu nome no campo de treinamento do Fluminense. Foi em vida. Tudo que é em vida é legal. Isso não é comigo. A vida vai seguir, vamos ver o que vai se desenrolar. Não adianta, não sei”, completou Abel sobre possíveis homenagens.
Abel fala sobre futuro no Inter
Apesar dos apelos da torcida no fim da partida, Abel Braga reforçou que está aposentado da carreira de treinador. No entanto, deixou em aberto a permanência no Inter em outro cargo.
“Claro que vai ter conversa. Treinador acabou. Não faz mais parte de mim. Foi emocionante estar vivendo isso tudo, com departamento de scout, os vídeos, conversa. Viver isso de novo foi fantástico. Mas para mim deu. Tomei dois calmantes antes de vir para o jogo. Eu acreditava, mas tinha que me prevenir. Iria sentir a mesma dos que o torcedor e a direção. Foi incrível. Mas esse lado deu. Vamos ver”, disse Abel Braga.
