Abel Ferreira defende resultados do Palmeiras e justifica: “Ano de reformulação”

“A temporada de 2025 foi planejada em 2024, e agora conseguimos bater mais um recorde: 76 pontos, nunca um vice terminou com essa pontuação. Infelizmente uma equipe foi melhor que o Palmeiras, em um ano de reformulação, com 17 saídas e 11 entradas, em que investimos dinheiro para o presente e para o futuro”, começou o treinador.

Abel Ferreira defendeu os resultados do Palmeiras na temporada de 2025 em entrevista coletiva após a vitória do Verdão por 3 a 1 sobre o Ceará, pela 38ª rodada do Brasileirão . O técnico afirmou que considera o ano positivo por ser uma temporada “de reformulação” e valorizou o vice-campeonato brasileiro com 76 pontos, um recorde nos pontos corridos com 20 times (desde 2006).

Na sequência, Abel voltou a citar os resultados dos últimos cinco anos para se defender das críticas. O treinador se mostrou incomodado com as críticas em relação ao valor investido pelo Palmeiras na temporada (cerca de R$ 700 milhões) e o futebol apresentado pela equipe.

“Dos cinco títulos: no Brasileirão, apenas um clube que fez melhor que nós; na Libertadores, conseguimos fazer melhor que os outros e ir mais uma vez à final; no Mundial, representamos muito bem o futebol brasileiro; na Copa do Brasil, o ano não foi bom; e no Paulista, dos cinco anos que estou aqui, fomos à final em todos”. O técnico ainda disparou: “Felizmente tem gente dentro do clube que entende a dinâmica do futebol. Querem que os reforços rendam porque custaram muito dinheiro. Mas coisas não são assim. Nem aqui, nem no Real Madrid ou em lugar algum”.

Abel relembra “promessa” em apresentação no Palmeiras

Abel também relembrou uma frase dita na sua apresentação para finalizar a resposta, ainda sobre os títulos. O técnico reconheceu que o Palmeiras precisa de conquistas, mas reforçou que nem sempre é possível ganhar.

“Não posso negar que o Palmeiras vive de títulos, mas não vai ganhar sempre. Basta olhar para a história, não é de hoje. Foi isso que prometi e não posso sair daquilo que é a minha coerência. Eu não prometo títulos, prometo que vamos lutar sempre para ganhar. Foi exatamente o que fizemos este ano em todas as competições”.