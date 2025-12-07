Abel ataca imprensa e rebate “narrativas” sobre investimentos do Palmeiras

“É absurdo falarem de premiações que eu (supostamente) ganharia. Quando quiserem saber me perguntem, é um livro aberto, perguntem à Leila (presidente) e ao Barros (diretor-executivo). Jornalistas falam sem saber, é absurdo os valores que falam tanto de premiação quanto de salários. Precisam falar a verdade para não enganar ninguém. É só perguntar ao Barros e à Leila, ou apurem na CBF, meu contrato está lá. O clube valorizou nosso trabalho pelos títulos que ganhamos”, disparou o treinador.

O técnico Abel Ferreira voltou a atacar a imprensa em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Ceará, pela 38ª rodada do Brasileirão . O treinador se mostrou incomodado com publicações que revelam seu suposto salário e premiações, além de rebater aquilo que classificou como “narrativas” da imprensa sobre o investimento do Palmeiras para a temporada (cerca de R$ 700 milhões).

Na sequência, Abel citou o Mirassol, quarto colocado do Brasileirão, como exemplo de clube que trabalhou bem sem grande investimento. O treinador afirmou que as críticas que relacionam o desempenho do Palmeiras com investimento feito na temporada são “narrativas para prejudicar o clube”.

“Se fosse por dinheiro, era impossível o Mirassol terminar na colocação que terminou. Por que criam essas narrativas? Querem saber como funciona a mídia? Eu estou no Brasil há cinco anos, tenho os mesmo direitos que um brasileiro tem por lei. Aqui é 50% (da imprensa) Rio de Janeiro, 50% São Paulo. Em São Paulo dividimos por Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. São quatro rivais contra um (Palmeiras). A imprensa é contra o Palmeiras? Não, o Palmeiras tem 25% da imprensa. Os outros 75% fazem narrativas para prejudicar o clube. Mas nunca na história o Palmeiras foi tão respeitado, equilibrado financeira e esportivamente”, concluiu o treinador.

Abel enaltece uso da base no Palmeiras

Na mesma coletiva, Abel exaltou o uso de jogadores da base do Palmeiras em seu trabalho. Perguntado sobre o jovem Larson, destaque do Verdão na partida, o treinador relembrou nomes que foram vendidos recentemente para o futebol europeu como um indicativo de trabalho bem-sucedido.

“Apostar na base, já fiz várias vezes. Fiquei muito contente com o Larson, (a qualidade) foi algo que ele nos mostrou. Faz parte do que é o nosso trabalho com os Larsons, Estêvãos, Allans, Endricks, Vitor Reis… O trabalho é feito na base, mas quem coloca a cabeça a prêmio por eles, quando não jogam e ganhamos ou perdemos, sou eu. E esse clube consegue fazer um bocadinho de tudo. É só ver os rivais que estão na parte de cima da tabela quantos apostam na base. Nós rejuvenescemos o elenco e mesmo assim brigamos até o fim”.