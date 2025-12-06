Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vojvoda se sustenta em momento difícil e vira pilar no Santos para a próxima temporada

Vojvoda se sustenta em momento difícil e vira pilar no Santos para a próxima temporada

Treinador engata boa sequência na reta final do Brasileirão e vive expectativa para dias tranquilos antes da próxima temporada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois de passar boa parte do Campeonato Brasileiro em uma situação delicada, o Santos está muito próximo de garantir a sua permanência na Série A. Com isso, Juan Pablo Vojvoda deve enfim conseguir ter tranquilidade para conseguir fazer o seu trabalho. Além disso, a diretoria também terá mais paz após um ano de insucessos no comando técnico da equipe.

A última partida na temporada, contra o Cruzeiro, neste domingo (07), pode marcar a terceira vitória consecutiva do time no Brasileirão. A sequência marca uma evolução do time justamente em um momento crucial no campeonato.

Em caso de vitória, o Peixe termina a temporada com uma confiança superior a qualquer outro momento de 2025. Com uma possível tranquilidade, o clube conseguirá começar o planejamento para 2026 sem tanta pressão.

Vojvoda, que conseguiu se estabilizar nos últimos jogos, deve seguir no comando do time. Afinal, o técnico tem contrato com o clube até o fim de 2026. O argentino chegou ao Santos após uma sequência de insucessos no ano. O Peixe começou a temporada com Pedro Caixinha, que veio um mês após a saída de Fabio Carille. O português deixou o Alvinegro no começo do Brasileirão e Cléber Xavier assumiu em seu lugar. A aposta não deu certo e antigo auxiliar do clube saiu após uma goleada para o Vasco por 6 a 0.

Além da chance de enfim ter paz no comando alvinegro, Vojvoda também poderá terminar o ano encontrando uma tranquilidade que não lhe fez parte. Depois de anos gloriosos no Fortaleza, o treinador teve uma temporada complicada no Leão, brigando pelo rebaixamento com o Tricolor. Depois de quatro anos, o argentino deixou o clube cearense.

Foco em 2026

Caso a permanência seja mantida, a meta já passa a ser o planejamento para a próxima temporada. A expectativa é que o treinador, junto com a diretoria, inicie o processo de montagem do elenco, com chegadas e saídas no time, além do gerenciamento de atletas da base.

“Encontrei um clube muito grande e sabia disso. Sabia onde vinha. Encontrei jogadores com muito compromisso no dia a dia. Encontrei problemas, também, é verdade. Todos sabemos. Preocupações estão aí. Estou concentrado na minha tarefa e vejo todos trabalhando por isso. Sou grato e quero cumprir o objetivo”, declarou o argentino após a vitória contra o Juventude.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos juan pablo vojvoda

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar