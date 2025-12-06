Vojvoda se sustenta em momento difícil e vira pilar no Santos para a próxima temporada

A última partida na temporada, contra o Cruzeiro, neste domingo (07), pode marcar a terceira vitória consecutiva do time no Brasileirão. A sequência marca uma evolução do time justamente em um momento crucial no campeonato.

Depois de passar boa parte do Campeonato Brasileiro em uma situação delicada, o Santos está muito próximo de garantir a sua permanência na Série A. Com isso, Juan Pablo Vojvoda deve enfim conseguir ter tranquilidade para conseguir fazer o seu trabalho. Além disso, a diretoria também terá mais paz após um ano de insucessos no comando técnico da equipe.

Em caso de vitória, o Peixe termina a temporada com uma confiança superior a qualquer outro momento de 2025. Com uma possível tranquilidade, o clube conseguirá começar o planejamento para 2026 sem tanta pressão.

Vojvoda, que conseguiu se estabilizar nos últimos jogos, deve seguir no comando do time. Afinal, o técnico tem contrato com o clube até o fim de 2026. O argentino chegou ao Santos após uma sequência de insucessos no ano. O Peixe começou a temporada com Pedro Caixinha, que veio um mês após a saída de Fabio Carille. O português deixou o Alvinegro no começo do Brasileirão e Cléber Xavier assumiu em seu lugar. A aposta não deu certo e antigo auxiliar do clube saiu após uma goleada para o Vasco por 6 a 0.

Além da chance de enfim ter paz no comando alvinegro, Vojvoda também poderá terminar o ano encontrando uma tranquilidade que não lhe fez parte. Depois de anos gloriosos no Fortaleza, o treinador teve uma temporada complicada no Leão, brigando pelo rebaixamento com o Tricolor. Depois de quatro anos, o argentino deixou o clube cearense.

Foco em 2026

Caso a permanência seja mantida, a meta já passa a ser o planejamento para a próxima temporada. A expectativa é que o treinador, junto com a diretoria, inicie o processo de montagem do elenco, com chegadas e saídas no time, além do gerenciamento de atletas da base.