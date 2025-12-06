Vitória x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de objetivos diferentes, Vitória e São Paulo fazem um duelo decisivo neste domingo (07/12), às 16h, no Barradão, pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro Baiano está na 17° colocação, com 42 pontos e é o primeiro time dentro do Z4. Assim, a equipe precisa vencer desesperadamente para não ser rebaixado. Já o Tricolor Paulista sonha com uma vaga na próxima Libertadores. Para isso, precisa de apenas um empate em Salvador para garantir a oitava colocação e manter o sonho de jogar o torneio continental no ano que vem.

Como chega o Vitória

O Rubro-Negro Baiano, que conseguiu escapar da zona de rebaixamento recentemente, voltou ao Z4 logo na última rodada do Campeonato Brasileiro, após sofrer uma goleada para o RB Bragantino por 4 a 0, fora de casa. Agora, o Vitória precisa vencer seu compromisso e torcer para que outras equipes que também lutam contra o descenso (Fortaleza, Santos ou Ceará) percam seu compromisso.

Para esta partida, o técnico Jair Ventura não sabe se contará com o seu capitão, Lucas Halter. Afinal, o defensor deixou o duelo contra o RB Bragantino com dores na coxa direita e virou dúvida. Assim, como o zagueiro Edu, que ficou fora do embate em Bragança Paulista também por conta de uma contusão muscular. Fintelman, Lucas Arcanjo, Jamerson e Rúben Ismael ainda estão no departamento médico e estão fora. Por fim, o atacante Erick vive um impasse, já que está emprestado pelo São Paulo e, para entrar em campo, o Vitória precisa pagar uma multa de R$1 milhão ao Tricolor.

Como chega o São Paulo

Apesar de viver um ano marcado por muitas oscilações, o Tricolor Paulista ainda pode garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. Para isso, precisa terminar na oitava posição e torcer para que Cruzeiro ou Fluminense seja campeão da Copa do Brasil. Contudo, para assegurar a colocação, o São Paulo precisa somar mais um ponto ou torcer para um tropeço do RB Bragantino contra o Internacional, no Rio Grande do Sul.

Contudo, para esta partida, o Tricolor sabe que não poderá contar com Bobadilla, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. Além disso, Alan Franco e Luciano deixaram o duelo contra o Internacional, na última quarta-feira, com dores e são dúvidas. Os outros jogadores fora de combate na reta final da temporada são: Ryan (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no joelho direito), Luan (lesão no adutor direito), Oscar (repouso após síncope vasovagal), Enzo (repouso após cirurgia de hérnia inguinal), Lucas (dores no joelho direito), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Dinenno (artroscopia no joelho direito), Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo) e Rodriguinho (quadro respiratório).