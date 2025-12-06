Vídeo: Bizarro! Jogador é expulso antes mesmo do início da partida

Vídeo: Bizarro! Jogador é expulso antes mesmo do início da partidaIker Guarrotxena levou cartão vermelho por equipamento irregular, foi substituído sem prejuízo ao Goa e viu o time avançar à final
Um episódio inusitado marcou o futebol indiano. Durante o jogo entre Goa e Mumbai City, quinta-feira (4), válido pelas semifinais da Supercopa da Índia, o capitão do Goa foi expulso antes mesmo do início da partida.
Antes que as equipes entrassem em campo, o espanhol Iker Guarrotxena recebeu cartão vermelho por usar equipamento irregular. Apesar da surpresa inicial, o clube conseguiu contornar a situação. Após alguns protestos, o técnico retirou o jogador da escalação e colocou outro atleta em seu lugar.
Veja o vídeo:
In India, FC Goa captain Guarrotxena received a red card before the kickoff of the Super Cup semifinal for wearing underwear of the wrong color. pic.twitter.com/w5740lbIQn
— Total Football (@TotalFootbol) December 5, 2025
A substituição foi possível porque, segundo a regra, quando a expulsão ocorre antes do apito inicial, o time está autorizado a trocar diretamente o atleta punido. Assim, não perde nenhuma das substituições regulamentares e tampouco precisa iniciar a partida com um jogador a menos.
Graças a essa norma, o Goa evitou um prejuízo maior e, posteriormente, venceu o Mumbai City por 2 a 1, garantindo vaga na decisão da Supercopa.
