Vídeo: Bizarro! Jogador é expulso antes mesmo do início da partida

Iker Guarrotxena levou cartão vermelho por equipamento irregular, foi substituído sem prejuízo ao Goa e viu o time avançar à final / Crédito: Jogada 10

Um episódio inusitado marcou o futebol indiano. Durante o jogo entre Goa e Mumbai City, quinta-feira (4), válido pelas semifinais da Supercopa da Índia, o capitão do Goa foi expulso antes mesmo do início da partida. Antes que as equipes entrassem em campo, o espanhol Iker Guarrotxena recebeu cartão vermelho por usar equipamento irregular. Apesar da surpresa inicial, o clube conseguiu contornar a situação. Após alguns protestos, o técnico retirou o jogador da escalação e colocou outro atleta em seu lugar.

Veja o vídeo: In India, FC Goa captain Guarrotxena received a red card before the kickoff of the Super Cup semifinal for wearing underwear of the wrong color. pic.twitter.com/w5740lbIQn — Total Football (@TotalFootbol) December 5, 2025