Vídeo: Bizarro! Jogador é expulso antes mesmo do início da partida

Iker Guarrotxena levou cartão vermelho por equipamento irregular, foi substituído sem prejuízo ao Goa e viu o time avançar à final
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Um episódio inusitado marcou o futebol indiano. Durante o jogo entre Goa e Mumbai City, quinta-feira (4), válido pelas semifinais da Supercopa da Índia, o capitão do Goa foi expulso antes mesmo do início da partida.

Antes que as equipes entrassem em campo, o espanhol Iker Guarrotxena recebeu cartão vermelho por usar equipamento irregular. Apesar da surpresa inicial, o clube conseguiu contornar a situação. Após alguns protestos, o técnico retirou o jogador da escalação e colocou outro atleta em seu lugar.

Veja o vídeo:

A substituição foi possível porque, segundo a regra, quando a expulsão ocorre antes do apito inicial, o time está autorizado a trocar diretamente o atleta punido. Assim, não perde nenhuma das substituições regulamentares e tampouco precisa iniciar a partida com um jogador a menos.

Graças a essa norma, o Goa evitou um prejuízo maior e, posteriormente, venceu o Mumbai City por 2 a 1, garantindo vaga na decisão da Supercopa.

