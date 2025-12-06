Vasco poupa titulares para o jogo contra o Atlético; veja os relacionados

O restante dos titulares ficaram no Rio de Janeiro. Fernando Diniz priorizou em descansar os jogadores para o clássico de quinta-feira. São os caso de Léo Jardim, Paulo Henrique, Coutinho, Nuno Moreira e Rayan. Todos somam mais de 50 partidas na temporada e deram sinais de desgaste nas avaliações feitas na semana. O gramado sintético da Arena MRV também foi determinante para a comissão técnica tomar essa decisão.

Apesar de poupar titulares, o Vasco ainda tem objetivo na partida, que é garantir a classificação para a Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino garante a vaga com um empate. Em caso de derrota terá que secar Santos, Ceará e Fortaleza. Apenas um poderá vencer na última rodada.

