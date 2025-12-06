Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcida do Cruzeiro esgota os ingressos para jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Torcida do Cruzeiro esgota os ingressos para jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Mais de 60 mil torcedores são esperados no Mineirão a partida contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (10)
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A torcida do Cruzeiro está ansiosa para os confrontos da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Os ingressos para o jogo de ida, que acontece no Mineirão, na próxima quarta-feira (10), já estão esgotados. A expectativa é que mais de 60 mil torcedores acompanhem a partida no estádio.

O Cruzeiro terá a chance de quebrar seu próprio recorde de público no novo Mineirão, reinaugurado em 2013. A marca aconteceu no clássico contra o Atlético, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil deste ano, quando 61.584 torcedores compareceram ao estádio.

Na temporada, o Cruzeiro já levou mais de um milhão de torcedores ao Mineirão. Para a partida contra o Corinthians, haverá um espaço de 5% da capacidade do estádio reservado para os visitantes. Com isso, cerca de três mil corinthianos são aguardados nas arquibancadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar