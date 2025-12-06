Torcida do Cruzeiro esgota os ingressos para jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Mais de 60 mil torcedores são esperados no Mineirão a partida contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (10)

A torcida do Cruzeiro está ansiosa para os confrontos da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Os ingressos para o jogo de ida, que acontece no Mineirão, na próxima quarta-feira (10), já estão esgotados. A expectativa é que mais de 60 mil torcedores acompanhem a partida no estádio.

O Cruzeiro terá a chance de quebrar seu próprio recorde de público no novo Mineirão, reinaugurado em 2013. A marca aconteceu no clássico contra o Atlético, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil deste ano, quando 61.584 torcedores compareceram ao estádio.