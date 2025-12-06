Torcida do Cruzeiro esgota os ingressos para jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Torcida do Cruzeiro esgota os ingressos para jogo de ida da semifinal da Copa do BrasilMais de 60 mil torcedores são esperados no Mineirão a partida contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (10)
A torcida do Cruzeiro está ansiosa para os confrontos da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Os ingressos para o jogo de ida, que acontece no Mineirão, na próxima quarta-feira (10), já estão esgotados. A expectativa é que mais de 60 mil torcedores acompanhem a partida no estádio.
O Cruzeiro terá a chance de quebrar seu próprio recorde de público no novo Mineirão, reinaugurado em 2013. A marca aconteceu no clássico contra o Atlético, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil deste ano, quando 61.584 torcedores compareceram ao estádio.
Na temporada, o Cruzeiro já levou mais de um milhão de torcedores ao Mineirão. Para a partida contra o Corinthians, haverá um espaço de 5% da capacidade do estádio reservado para os visitantes. Com isso, cerca de três mil corinthianos são aguardados nas arquibancadas.
