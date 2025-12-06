São Paulo pode ter até sete saídas para a próxima temporada

Quatro atletas têm vínculo apenas até 31 de dezembro: Rigoni, Dinenno, Leandro e Luiz Gustavo. Os três primeiros passaram a maior parte do ano como reservas e não apresentaram desempenho que motive a diretoria a discutir novos contratos.

O São Paulo já discute internamente a formatação do elenco para 2026. Tanto que, neste momento, sete jogadores despontam como candidatos a deixar o clube ao fim da temporada. As situações variam entre contratos prestes a expirar, possível aposentadoria e negociações por empréstimo, em um cenário de reformulação e limitação financeira.

A situação mais delicada é a de Luiz Gustavo. Aos 38 anos, o volante decidiu, após conversas familiares, que seguirá jogando em 2026 e busca um último contrato de uma temporada. Apesar disso, o seu salário alto e o pouco impacto em campo, foram apenas 12 jogos no ano, depois de enfrentar problemas físicos, deixam sua permanência no Morumbis como uma incógnita.

Outro jogador experiente que deve se despedir é Oscar. Após lidar com uma sequência de lesões desde seu retorno ao Brasil, o meia sofreu um episódio de síncope vasovagal durante testes no CT, quadro que provoca desmaios devido à queda repentina da pressão arterial. Assim, o incidente acelerou a possibilidade de aposentadoria, que deve ser anunciada em comum acordo com o clube ao fim da temporada.

Jovens do São Paulo também podem sair

Nas saídas projetadas, aparecem ainda dois jovens formados em Cotia: Patryck Lanza e Young. O lateral-esquerdo, hoje terceira opção no setor e com contrato até 2027, poderá ser envolvido em negociações caso surjam propostas consideradas benéficas ao clube. Já o goleiro de 23 anos, não conseguiu aproveitar suas primeiras oportunidades como profissional, sofreu nove gols em três partidas, incluindo a goleada por 6 a 0 diante do Fluminense. Com o retorno de Jandrei, emprestado ao Juventude, ao menos um dos dois deve deixar o São Paulo.

De acordo com o técnico Hernán Crespo, o planejamento tricolor para 2026 começou assim que o time atingiu 45 pontos no Brasileirão. Com orçamento limitado, a diretoria trabalha para buscar reforços pontuais, enquanto analisa saídas que permitam reduzir custos e dar mais estabilidade ao elenco na próxima temporada.