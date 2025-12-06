Saiba o que muda nas transmissões esportivas após a Netflix comprar a Warner

As transmissões esportivas migram para uma nova empresa, reconfigurando quem exibirá eventos ao vivo mundialmente

Contudo, o negócio não inclui os canais de TV por assinatura e os ativos de transmissão esportiva da companhia. Esses ativos, como TNT Sports, Eurosport, CNN, o serviço Discovery+ e outras plataformas de notícias e esportes, serão transferidos para uma nova empresa independente, batizada de Discovery Global Networks.

A Netflix fechou um acordo para adquirir os estúdios, o catálogo de filmes e séries e plataformas de streaming da Warner Bros. Discovery (WBD) — em uma operação de US$ 82,7 bilhões (R$ 446 bilhões).

Porém, para os amantes de esportes, essa separação significa que, mesmo com a Netflix no comando do entretenimento, a ex-Warner seguirá responsável por transmitir campeonatos importantes, como a Champions League e ligas nacionais. NBA e transmissão de outros esportes podem sofrer impactos a depender do mercado.

Esse arranjo cria duas frentes bem distintas:

– A Netflix assume o núcleo de entretenimento on-demand — filmes, séries, acervo da HBO, franquias cinematográficas e conteúdo sob demanda.

– A Discovery Global Networks passa a concentrar transmissões ao vivo, esportivas e jornalísticas — ligando torneios, campeonatos, notícias e conteúdos lineares de esportes.

Em resumo: o acordo reforça a especialização das empresas — a Netflix como gigante do streaming de ficção e entretenimento, e a Discovery Global Networks como nova potência do esporte e da mídia ao vivo. A mudança, ainda sujeita à aprovação regulatória, pode marcar o início de uma nova era na distribuição de conteúdo global.