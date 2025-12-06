Reforço caseiro, JP está nos planos do Vasco para o ano que vem

Volante se destacou na Série B pelo Avaí e terá nova oportunidade no time profissional do Cruz-Maltino / Crédito: Jogada 10

O volante JP conseguiu se destacar no Avaí e retorna ao Vasco com moral para a próxima temporada. O jogador conseguiu adquirir experiência, entrando em campo em 28 partidas pela Série B, sendo 23 como titular. Além da alta minutagem, o cria vascaíno também despontou como um dos melhores atletas sub-20 da competição. Apesar de jogar no meio-campo, JP liderou estatísticas ofensivas. Foi quem mais marcou gols (5), mais teve participações em gols (6), e mais sofreu pênaltis (2). Além disso, foi o 2º com mais dribles certos (25) e 2º em desarmes (42).