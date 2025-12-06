Real Madrid x Celta de Vigo: onde assistir, escalações e arbitragem

Real Madrid x Celta de Vigo: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam neste domingo (7), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A bola rola no Santiago Bernabéu, na capital espanhola.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
Como chega o Real Madrid
O Real Madrid conseguiu se recuperar dos três empates consecutivos no Campeonato Espanhol e venceu o Athletic Bilbao por 3 a 0 na rodada passada, em San Mamés, sem grandes dificuldades. Assim, o clube merengue manteve a diferença para o líder Barcelona em somente um ponto. A equipe abriu a 15ª rodada na segunda posição, com 36 pontos em 15 jogos.
Além disso, o time conta com a grande fase de Kylian Mbappé, artilheiro isolado da La Liga com 16 gols, o dobro de Ferrán Torres e Lewandowski, empatados em segundo na lista.
Contudo, o técnico Xabi Alonso perdeu Alexander-Arnold na partida contra o Athletic Bilbao, que voltou a se lesionar e será baixa neste domingo. Assim, o lateral inglês se junta a Mendy, David Alaba, Huijsen e Carvajal no departamento médico do clube. A boa notícia, no entanto, fica por conta da possibilidade de retorno do zagueiro Rudiger.
Como chega o Celta de Vigo
Por outro lado, o Celta de Vigo faz uma temporada irregular e tem somente 16 pontos em 14 jogos. O time aparece na 12ª posição e venceu somente uma partida nas últimas cinco rodadas.
Contudo, a notícia boa para o Celta de Vigo é que a equipe vem de uma classificação na Copa do Rei ao bater o modesto Sant Andreu nos pênaltis, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.
REAL MADRID X CELTA DE VIGO
15ª rodada do Campeonato Espanhol
Data e horário: domingo, 07/12/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Santiago Bernabéu, em Madri.
REAL MADRID: Courtois, Valverde, Éder Militão, Asencio e Carreras; Ceballos, Tchouaméni e Jude Bellingham; Arda Güler, Vini Jr e Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
CELTA DE VIGO: Radu, Javi Rodríguez, Starfelt e Marcos Alonso; Rueda, Damián Rodríguez, Moriba e Carreira; Iago Aspas, Zaragoza e Borja Iglesias. Técnico: Claudio Giráldez.
Árbitro: Mateu Lahoz.
