Nos acréscimos, Aston Villa derrota o Arsenal, que fica com a liderança ameaçada

Buendía, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, garante o 2 a 1 e coloca emoção nas primeiras posições da Premier League / Crédito: Jogada 10

Líder da Premier League, o Arsenal foi derrotado por 2 a 1 para o Aston Villa, neste sábado (6), no Villa Park, em Birmingham, pela 15ª rodada, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo. O resultado ainda mantém os Gunners na ponta, com 33 pontos, apenas três à frente do próprio Villa, que foi a 30. Mas a vice-liderança pode mudar de mãos, já que o Manchester City, agora terceiro com 28, encara o Sunderland. O primeiro tempo foi de domínio do Aston Villa, que conseguiu anular a criação do Arsenal. O primeiro gol, porém, veio aos 36 minutos. Um cruzamento perfeito da esquerda cruzou a zaga londrina e encontrou o lateral-direito Matty Cash, que finalizou de voleio.