Nos acréscimos, Aston Villa derrota o Arsenal, que fica com a liderança ameaçada

Nos acréscimos, Aston Villa derrota o Arsenal, que fica com a liderança ameaçadaBuendía, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, garante o 2 a 1 e coloca emoção nas primeiras posições da Premier League
Líder da Premier League, o Arsenal foi derrotado por 2 a 1 para o Aston Villa, neste sábado (6), no Villa Park, em Birmingham, pela 15ª rodada, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo. O resultado ainda mantém os Gunners na ponta, com 33 pontos, apenas três à frente do próprio Villa, que foi a 30. Mas a vice-liderança pode mudar de mãos, já que o Manchester City, agora terceiro com 28, encara o Sunderland.
O primeiro tempo foi de domínio do Aston Villa, que conseguiu anular a criação do Arsenal. O primeiro gol, porém, veio aos 36 minutos. Um cruzamento perfeito da esquerda cruzou a zaga londrina e encontrou o lateral-direito Matty Cash, que finalizou de voleio.
Na volta do intervalo, o Arsenal ajustou a postura, passou a dominar a posse de bola e, com paciência, foi encontrando furos na defesa rival. Aos oito minutos, o atacante Leandro Trossard, aproveitando um cruzamento rasteiro de Bukayo Saka, empurrou para a rede e deixou tudo igual.
A partir daí, os londrinos passaram a rondar a área do Villa com mais frequência, pressionando e tentando virar. Contudo, sem sucesso. O goleiro argentino Dibu Martínez ainda fez duas difíceis defesas. O Villa soube se defender e ainda guardou forças para o golpe fatal. O gol da vitória veio aos 50 minutos. Depois de um cruzamento de Malen para a área, a bola sobra para Buendía chutar e vencer o goleiro Raya.
