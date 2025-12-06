Napoli x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Superclássico italiano vem embalado pelas classificações de napolitanos e juventinos na Copa da Itália no meio da semana

O Napoli, comandado por Antonio Conte, vive grande fase e divide a liderança com o Milan, somando 28 pontos. Já a Juventus, que ocupa a 7ª colocação com 23 pontos, busca se aproximar do topo. O jogo marca o reencontro de Luciano Spalletti, hoje técnico da Juve, com a torcida napolitana, onde fez história ao conquistar o Scudetto recentemente.

A 14ª rodada do Campeonato Italiano reserva um superclássico neste domingo (7). O Napoli recebe a Juventus às 16h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona. A partida coloca frente a frente equipes embaladas pela classificação na Copa da Itália, mas em situações distintas na liga nacional.

Onde assistir

A partida entre Napoli e Juventus, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Napoli

O Napoli chega para o clássico motivado pela vitória sobre a Roma fora de casa e a liderança da competição. No entanto, Antonio Conte terá que quebrar a cabeça para montar o time. A lista de desfalques por lesão é extensa e inclui nomes de peso como Lobotka, Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Zambo-Anguissa e Gutierrez.

Como chega a Juventus

A Juventus também chega embalada após vencer o Cagliari, mas precisa de regularidade para subir na tabela. Luciano Spalletti, assim como o rival, sofre com o departamento médico cheio. Bremer, Pinsoglio, Rugani, Milik, Vlahovic e Gatti estão fora de combate, o que obrigará o treinador a fazer ajustes na escalação para o difícil duelo em Nápoles.

NAPOLI X JUVENTUS

Campeonato Italiano – 14ª rodada

Data e hora: 07 de dezembro de 2025 (domingo), às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (Itália)

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani e Buongiono; Di Lorenzo, McTominay, Elmar e Olivera; David Neres, Hojlund e Noa Lang. Técnico: Antonio Conte.

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Kelly e Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram e Kostic; Conceição, David e Yildiz. Técnico: Luciano Spalletti.

Árbitro: Federico La Penna (Roma)

Assistentes: Peretti e Colarossi

VAR: Abisso

Onde assistir: Disney+