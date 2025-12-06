Internacional x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragemColorado vai atrás de milagre para permanecer na Primeira Divisão e Massa Bruta ainda sonha com uma possível vaga na pré-Libertadores
A 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro promete duelos emocionantes, pois ainda há objetivos em disputa, como é o caso de Internacional x Bragantino. As equipes medirão forças, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, no próximo domingo (07/12). Inclusive, demonstram irregularidade no torneio, porém estão em diferentes regiões da tabela de classificação. O Colorado se encontra na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 41 pontos. O Massa Bruta está em nono lugar, com 48.
Onde assistir
A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view, a partir das 15h40 (de Brasília).
Como chega o Internacional
O Colorado não vence há três rodadas no Brasileirão, sendo um empate no confronto direto contra o Santos, além de duas derrotas consecutivas. Por sinal, dois resultados negativos com placares elásticos. Uma goleada por 5 a 1 para o Vasco, também em duelo decisivo e, na última rodada, revés por 3 a 0 para o São Paulo.
Com a sequência ruim nas três rodadas anteriores, o Internacional perdeu a vantagem nos critérios de desempate, seus concorrentes na briga contra o descenso lhe superaram e entrou no Z4. Com isso, uma vitória sobre o Bragantino é crucial na missão de permanecer na Primeira Divisão, mas não será suficiente.
Isso porque não depende somente das próprias forças e necessita de uma combinação de resultados. No caso, o Fortaleza não vencer o Botafogo, no Nilton Santos, o Vitória não superar o São Paulo, no Barradão, e o Ceará não conquistar um triunfo sobre o Palmeiras, no Castelão. O técnico Abel Braga terá a volta do atacante Carbonero, que cumpriu suspensão contra o São Paulo. Com isso, o colombiano é responsável pela única indefinição no time entre ele, Borré e Vitinho. A tendência é de que o experiente comandante mantenha a formação que iniciou o compromisso anterior.
Como chega o Bragantino
O Massa Bruta mantém o roteiro de oscilação que é protagonista em sua campanha no Brasileirão de 2025. O time paulista não empata há dois meses. Depois de quatro derrotas consecutivas, emplacou uma sequência de três vitórias. Posteriormente, foram mais dois resultados negativos até golear o Vitória por 4 a 0, em Bragança Paulista, no último jogo.
Mesmo que esteja no meio da tabela, o Bragantino ainda tem como motivação a obsessão em ficar na oitava colocação. A equipe disputa a posição com o São Paulo, que atualmente ocupa o lugar com 51 pontos, três a mais em comparação ao time do interior. Ambos almejam o posto, já que há a chance de garantir uma vaga na fase preliminar da próxima Libertadores. Isso caso Cruzeiro ou Fluminense, ambos no G7, conquiste a Copa do Brasil. O treinador Vagner Mancini também deve repetir a escalação inicial que construiu a goleada sobre o Leão da Barra. A única dúvida está na lateral direita entre Andrés Hurtado e Nathan Mendes.
INTERNACIONAL X BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
Data e hora: 07/12/2025, às 18h (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
INTERNACIONAL: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Gomes, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho (Carbonero ou Borré). Técnico: Abel Braga.
BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes (Andrés Hurtado), Gustavo Marques, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Auxiliares: Victor Hugo Imazú (PR) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)