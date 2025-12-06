Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em confronto direto por vaga na fase de grupos da Libertadores
Em confronto direto por vaga na fase de grupos da Libertadores, Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. Já classificados para a competição continental, os tricolores buscam fugir da fase preliminar. Portanto, a conta é bem simples: basta vencer para não depender de nenhum outro resultado. Dessa forma, é tudo ou nada.

Em quinto lugar com 61 pontos, o Fluminense depende apenas de si para garantir a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Para isso, basta vencer o Bahia dentro de casa. O Tricolor, aliás, pode até se classificar mesmo em caso de tropeço. Neste cenário, precisa torcer para o Botafogo não vencer o Fortaleza, no mesmo dia e horário, no Nilton Santos. O Esquadrão, por sua vez, precisa da vitória.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense

Invicto há seis jogos, o Fluminense chega embalado para o confronto. Com 100% de aproveitamento no Maracanã como mandante sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o Tricolor busca aproveitar o mando de campo para confirmar a classificação direta. O Time de Guerreiros, aliás, depende apenas de si para fugir da fase preliminar. Basta vencer em casa, algo que fez nos últimos oito jogos.

Nos últimos seis jogos da temporada, o Fluminense venceu quatro e empatou dois. Nesta sequência, venceu o campeão Flamengo e a sensação da edição Mirassol, além de golear o São Paulo por 6 a 0. Recentemente, aliás, conquistou a sua primeira vitória como visitante sob o comando de Luis Zubeldía após vencer o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre. Portanto, o Tricolor chega em grande fase.

Para o jogo contra o Bahia, o técnico Luis Zubeldía terá o retorno de Canobbio, que cumpriu suspensão na rodada anterior. O uruguaio, aliás, foi muito bem substituído por Soteldo, que marcou os dois gols da vitória sobre o Grêmio. Assim, o treinador argentino terá força máxima para o confronto com o Bahia. Afinal, Thiago Silva e Hércules também devem voltar ao time titular após serem poupados.

Como chega o Bahia

Classificado para a Libertadores, o Bahia quer a vaga na fase de grupos. Para isso, precisa vencer o Fluminense no Maracanã. Contudo, a última lembrança contra o adversário no mesmo palco não é das melhores. Afinal, por lá, o Esquadrão de Aço amargou a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil após perder por 2 a 0.

No Brasileirão de 2025, o Bahia estabeleceu a segunda maior pontuação de um clube nordestino, atrás apenas do Fortaleza que fez 68 no ano passado. Após a vitória sobre o Sport, na última quarta-feira (3), o técnico Rogério Ceni pediu “personalidade e culhão” dos jogadores para conquistar a vaga direta. Isso porque o treinador se incomodou com as chances perdidas.

Para o jogo contra o Fluminense, o Bahia terá força máxima. Contudo, terá que lidar com a irregularidade fora de casa. Afinal, até aqui, são 18 jogos, três vitórias, seis empates e nove derrotas como visitante. Portanto, para conseguir a vaga direta, o Esquadrão de Aço terá que seguir o conselho do treinador e mudar a postura.

FLUMINENSE X BAHIA

Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
Data e hora: 07/12/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldia
BAHIA: Ronaldo; Arias, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Leandro Matos Feitosa (SP)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

