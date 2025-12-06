Flamengo viaja para o Catar, rumo ao Mundial, em avião de luxo de R$ 1 bilhão! Veja o vídeo

O Flamengo embarca neste sábado (06/12) para Doha, no Catar, com o objetivo de conquistar o mundo. Para garantir o máximo conforto na longa viagem, o clube alugou um Boeing 767-300 VIP, da empresa sul-africana Aeronexus. A aeronave, avaliada em mais de R$ 1 bilhão, é uma das mais modernas e luxuosas do mercado. A estreia do Rubro-Negro na Copa Intercontinental será na próxima quarta-feira (10/12), contra o Cruz Azul, do México.

A escolha pelo modelo VIP não foi por acaso. O clube quer evitar o desgaste excessivo dos atletas durante o trajeto de 18 horas. Por isso, o avião, que poderia transportar até 351 pessoas, passou por uma adaptação radical para acomodar apenas 96 passageiros. Todos os assentos são de primeira classe revestidos em couro e reclinam totalmente, transformando-se em camas. Assim, a comissão técnica espera que os jogadores consigam dormir e descansar adequadamente durante os dois trechos de voo, que pode incluir uma parada técnica em Acra, capital de Gana, para reabastecimento. Veja o víeo de divulgação do super avião abaixo: