Flamengo viaja para o Catar, rumo ao Mundial, em avião de luxo de R$ 1 bilhão! Veja o vídeo

Flamengo viaja para o Catar, rumo ao Mundial, em avião de luxo de R$ 1 bilhão! Veja o vídeoDelegação viaja neste sábado ao Intercontinental em aeronave VIP que já foi alugada pela Seleção e é um assombro
O Flamengo embarca neste sábado (06/12) para Doha, no Catar, com o objetivo de conquistar o mundo. Para garantir o máximo conforto na longa viagem, o clube alugou um Boeing 767-300 VIP, da empresa sul-africana Aeronexus. A aeronave, avaliada em mais de R$ 1 bilhão, é uma das mais modernas e luxuosas do mercado. A estreia do Rubro-Negro na Copa Intercontinental será na próxima quarta-feira (10/12), contra o Cruz Azul, do México.
A escolha pelo modelo VIP não foi por acaso. O clube quer evitar o desgaste excessivo dos atletas durante o trajeto de 18 horas. Por isso, o avião, que poderia transportar até 351 pessoas, passou por uma adaptação radical para acomodar apenas 96 passageiros. Todos os assentos são de primeira classe revestidos em couro e reclinam totalmente, transformando-se em camas. Assim, a comissão técnica espera que os jogadores consigam dormir e descansar adequadamente durante os dois trechos de voo, que pode incluir uma parada técnica em Acra, capital de Gana, para reabastecimento. Veja o víeo de divulgação do super avião abaixo:
Flamengo tem rival como alerta
A preocupação logística do Flamengo também tem um histórico recente como alerta. No ano passado, jogadores do Botafogo reclamaram publicamente da falta de conforto na viagem para o mesmo torneio. O Alvinegro, na ocasião, perdeu na estreia para o Pachuca por 3 a 0, e o desgaste da viagem foi apontado como um dos fatores. O Flamengo, portanto, investiu pesado para garantir que o elenco chegue inteiro fisicamente.
A aeronave de luxo já é conhecida dos brasileiros. A Seleção Brasileira utilizou o mesmo avião em 2023 para viajar à Colômbia pelas Eliminatórias. Além das camas, o voo oferece sistema de entretenimento sem fio e tomadas individuais. O time carioca estreia na competição no dia 10 e, se vencer, enfrentará o Pyramids (Egito) no dia 13. O PSG aguarda na final, marcada para o dia 17 de dezembro.