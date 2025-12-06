Flamengo muda esquema de segurança para o AeroFla do Intercontinental

Flamengo muda esquema de segurança para o AeroFla do IntercontinentalPara evitar repetir confusão da última semana, embarque do Flamengo para o Intercontinental teve mais segurança e pouco contato com torcida
Depois da confusão no embarque para a final da Copa Libertadores, na última semana, o Flamengo mudou o esquema de segurança para o “AeroFla” do Intercontinental. Assim, o Rubro-Negro espera uma chegada mais tranquila, neste sábado (6), no Aeroporto Internacional do Galeão.
Em resumo, o Flamengo alterou trajeto final da chegada ao Galeão. Dessa forma, o ônibus não passará pelo meio da torcida, diferente do embarque para Lima, na última semana. Naquela ocasião, torcedores subiram e chegaram a entrar no ônibus. Foi esta proximidade, inclusive, que iniciou a confusão na chegada do Rubro-Negro ao aeroporto.
LEIA MAIS: Flamengo viaja para o Catar, rumo ao Mundial, em avião de luxo de R$ 1 bilhão! Veja o vídeo
Dessa vez, o Flamengo e as forças de segurança colocaram duas filas de grades para evitar que os torcedores se aproximem do ônibus. Além disso, 250 seguranças particulares trabalharam dentro do perímetro dessas grades, além de policiais militares e funcionários da CET-Rio.
O embarque do Flamengo está programado para acontecer às 15h (horário de Brasília). O Rubro-Negro estreia contra o Cruz Azul, do México, na próxima quarta-feira (10), às 14h (horário de Brasília).