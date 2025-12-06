Flamengo muda esquema de segurança para o AeroFla do Intercontinental

Para evitar repetir confusão da última semana, embarque do Flamengo para o Intercontinental teve mais segurança e pouco contato com torcida

Depois da confusão no embarque para a final da Copa Libertadores, na última semana, o Flamengo mudou o esquema de segurança para o “AeroFla” do Intercontinental. Assim, o Rubro-Negro espera uma chegada mais tranquila, neste sábado (6), no Aeroporto Internacional do Galeão.

Em resumo, o Flamengo alterou trajeto final da chegada ao Galeão. Dessa forma, o ônibus não passará pelo meio da torcida, diferente do embarque para Lima, na última semana. Naquela ocasião, torcedores subiram e chegaram a entrar no ônibus. Foi esta proximidade, inclusive, que iniciou a confusão na chegada do Rubro-Negro ao aeroporto.