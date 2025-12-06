Corinthians x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Com seus destinos selados na competição, Corinthians e Juventude se enfrentam neste domingo (07/12), às 16h, na Neo Química Arena, pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 10° colocado, com 46 pontos e não tem mais chances de se classificar para a Libertadores via Brasileiro. Assim, joga para terminar na melhor colocação possível. Já o clube Jaconero está na 19° posição, com 34 pontos e já está matematicamente rebaixado para a Série B.

Como chega o Corinthians

O Corinthians vem de uma derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, fora de casa. Assim, com 46 pontos, a equipe não tem mais chances de conquistar uma vaga na Libertadores via Brasileirão e também não tem chances matemáticas de rebaixamento. Resta agora ao clube confirmar a vaga na próxima Sul-Americana. No entanto, como ocorreu em seu último compromisso, a tendência é que novamente alguns jogadores sejam poupados, já pensando na semifinal da Copa do Brasil, que começará na quarta-feira (10/12), contra o Cruzeiro.

De desfalques, os mais sentidos ficam por conta do trio ofensivo estrelado. Rodrigo Garro e Yuri Alberto, com problemas musculares, estão fora e são dúvidas até para o duelo contra o Cruzeiro. Já Memphis Depay trabalhou com o grupo nos últimos dias, mas deve estar sendo preservado para a Copa do Brasil. Além disso, outros titulares também têm chances de serem poupados por conta do jogo decisivo no meio de semana.

Como chega o Juventude

Na última rodada o Juventude, que já tinha sido rebaixado para a Série B no jogo anterior, perdeu em casa para o Santos, por 3 a 0. Assim, com 34 pontos, a equipe não tem mais como sair da penúltima colocação do Brasileirão e apenas cumprirá tabela nesta última rodada. Aliás, a partida marcará a despedida do técnico Thiago Carpini, que anunciou após o último confronto que não permanecerá no clube.

Para esta partida, Thiago Carpini terá o retorno do volante Caíque, que cumpriu suspensão na última rodada. Assim, Jadson deve voltar ao banco de reservas. De resto, a equipe deve estar sendo muito parecida com aquela que enfrentou o Santos, no meio de semana, no Alfredo Jaconi. Apesar da queda e com alguns jogadores já se preparando para deixar o clube, o Verdão do Sul tenta encerrar a competição de forma honrosa.