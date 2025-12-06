Com hat trick de Kane, Bayern esmaga o Stuttgart e segue confortável na liderança

Com hat trick de Kane, Bayern esmaga o Stuttgart e segue confortável na liderançaGoleada de 5 a 0 fora de casa mantém a vantagem ampla, agora de 11 pontos, sobre o vice-líder RB Leipzig
O Bayern de Munique não teve a menor dificuldade em golear por 5 a 0 o Stuttgart, neste sábado (6), na MHP Arena, pela 13ª rodada da Bundesliga. O destaque foi o atacante inglês Harry Kane, autor de três gols. Com a vitória, os bávaros seguem confortavelmente na liderança com 37 pontos, 11 à frente do RB Leipzig, que encara nesta rodada o Eintracht Frankfurt. Já o Stuttgart permanece em sexto lugar, com 22.
O primeiro gol saiu logo aos 11 minutos: em jogada conduzida por Olise, Laimer finalizou de pé direito. O Stuttgart ainda tentou reagir, mas esbarrou na defesa bem postada do Bayern.
No segundo tempo, o Bayern deslanchou de vez e construiu a goleada. Aos 21 minutos, Pavlović recuperou a bola no meio do campo e deu belo passe para Kane, dentro da área, ampliar. A partir daí, foi baile. Aos 33, o zagueiro Stanisic marcou o terceiro. Aos 36, o zagueiro Assignon, que havia entrado no jogo seis minutos antes, cometeu pênalti e foi expulso, Kane bateu e fez o quarto. Mas o camisa 9 estava inspirado e ainda achou tempo para fazer o quinto, aos 43, após passe de Olise.
