Clube chileno acusa Atlético de não pagar por zagueiro e aciona Fifa

Presidente do Palestino afirmou que Galo não pagou nem um dólar pelo defensor Ivan Román que deveria ser quitada no mês de setembro

“O Atlético Mineiro não cumpriu seu compromisso. Não recebemos nem um dólar pela transferência de Román. Sequer nos comunicou para dizer se pagaria. Estamos fazendo todos procedimentos para que a Fifa tome ações contra o Atlético”, afirmou o dirigente, em entrevista ao portal ge.

O Palestino do Chile acionou o Atlético na Fifa alegando que o clube mineiro não pagou a primeira parcela da contratação do zagueiro Ivan Román . De acordo com o presidente tricolor, Jorge Uauy, o Galo deveria ter pago 500 mil dólares no dia 30 de setembro.

De acordo com Uauy, a segunda parcela do negócio vence no dia 30 de janeiro. A terceira deve ser paga até o final de abril. O Atlético fechou a contratação por 1,5 milhão de dólares, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Uauy destacou que o Palestino irá a Fifa por um transfer ban contra o Galo.

“É uma vergonha, com todo dinheiro que recebeu da Copa Sul-Americana, não nos paguem. Esperamos que a Fifa emita uma ordem proibindo o Atlético de contratar na próxima janela”, enfatizou o presidente.

Ivan Román chegou ao Atlético em fevereiro deste ano. O zagueiro de 19 anos atuou em 16 jogos com a camisa alvinegra e também soma convocações para a seleção chilena. Procurada, a diretoria do Galo não se pronunciou sobre o caso.