City vence o Sunderland e se aproxima do Arsenal

Cityzens contaram com a estrela da dupla de zaga na primeira etapa e reduziram a diferença na briga pela liderança para dois pontos

Com o resultado, o City permanece na segunda colocação, com 31 pontos, mas reduz a diferença para os londrinos para dois pontos. Já o Sunderland caiu para a sétima posição, com 23 pontos.

O Manchester City aproveitou o vacilo do Arsenal para se aproximar da briga pela liderança. No começo da tarde deste sábado (06), os Cityzens venceram o Sunderland por 3 a 0, dentro de casa, com gols de Rúben Dias, Gvardiol e Phil Foden, em jogo válido pela 15ª rodada da Premier League.

Dupla de zaga aparece no ataque

Na primeira etapa o City teve muitas dificuldades para conseguir achar espaços no ataque. O Sunderland conseguiu encaixar bem a sua defesa e os donos da casa não conseguiram criar grandes oportunidades antes dos 30 minutos.

Porém, quando não há espaços, é necessário arriscar. O zagueiro Rúben Dias recebeu na intermediária e arriscou de longe. A bola desviou na defesa e parou na gaveta do gol de Roefs. Três minutos depois, outro defensor apareceu. Gvardiol subiu mais alto após cobrança de escanteio e cabeceou firme para marcar o segundo.

Foden decreta vitória do City

Com o placar aberto, os espaços surgiram na segunda etapa. Doku recebeu pela esquerda, chutou e acertou a trave. Na sobra, Foden parou na marcação. Na sequência o Sunderland respondeu. Depois de vacilo da defesa, Isidor ficou com a bola, invadiu a área e parou em defesa de Donnarumma. Na cobrança de escanteio, a bola atravessou a área e ficou com Xhaka, que soltou o pé e acertou a trave.

Haaland também teve a chance de marcar o seu. Após cruzamento na área, o norueguês concluiu para o gol e Geertruida salvou em cima da linha. Quem teve a missão de ampliar o marcador foi Phil Foden. Depois de boa jogada pela direita, Cherki mandou um cruzamento de letra e o inglês cabeceou para fazer o terceiro. O francês quase fez o seu, para transformar o placar em goleada, mas parou em defesa de Roefs. Nos acréscimos, o Sunderland ficou com dez, após O’Nien receber o cartão vermelho após entrada perigosa em Matheus Nunes.