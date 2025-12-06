Chelsea tropeça no Bournemouth e se distancia dos líderes

Blues dominam o jogo, mas criam poucas jogadas de perigo e ficam apenas no 0 a 0 fora de casa

O ataque do Bournemouth teve um momento de destaque no começo da partida: aos quatro minutos, Antoine Semenyo marcou, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.

O Chelsea não teve inspiração suficiente para superar o Bournemouth, fora de casa, neste sábado (6), no Vitality Stadium, pela 15ª rodada da Premier League. O empate em 0 a 0 foi péssimo para os londrinos, que se distanciaram dos líderes do campeonato. Estão em 4º lugar com 25 pontos, cinco atrás do Aston Villa, que derrotou o Arsenal. Já o Bournemouth está estagnado na 13ª posição, com 20 pontos.

Embora o Chelsea dominasse a posse de bola — 67% contra 33% de Bournemouth — a equipe não conseguiu transformar esse domínio em chances claras de gol. A melhor chance dos visitantes no primeiro tempo veio de cabeça, com Cucurella, após um contra-ataque, mas a bola saiu por cima.

A partir de então, o duelo caiu de intensidade e ambos os times passaram a trocar poucas finalizações — fato que refletiu no equilíbrio defensivo e na falta de inspiração ofensiva. No segundo tempo, o brasileiro Estêvão, xodó da torcida dos Blues, entrou em campo aos 31 minutos, mas mal tocou na bola.

Um incidente preocupante também marcou a partida: o atacante do Chelsea, Delap, deixou o campo lesionado no início da etapa complementar, com suspeita de luxação no ombro.

