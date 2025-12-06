Ceará x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Em lugares distintos na tabela e objetivos diferentes, Ceará e Palmeiras se enfrentam neste domingo (07/12), às 16h, na Arena Castelão, pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão é o 15° colocado, com 43 pontos, um a mais que o Vitória, primeiro time no Z4. Assim, a equipe cearense precisa desesperadamente da vitória para evitar o rebaixamento. Já o Verdão teve sua segunda colocação garantida na competição após tropeço do Cruzeiro e deve apenas cumprir tabela na última partida da competição.

Como chega o Ceará

O Vozão chega para esta última rodada com o alerta máximo ligado contra o rebaixamento. Afinal, mesmo com uma campanha sólida em boa parte do campeonato, a equipe ainda pode acabar caindo para a Série B. E o desempenho recente explica muito o motivo. Nas últimas quatro partidas foram três derrotas e um empate. Assim, o Ceará viu as equipes da parte debaixo da tabela somarem pontos e colocar o time sob risco.

Para esta partida, o técnico Léo Condé terá os reforços de Willian Machado e Matheus Bahia. Afinal, a dupla não enfrentou o Flamengo por conta de suspensão, mas voltam para reforçar a equipe no último jogo do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o atacante Pedro Henrique segue no departamento médico e deve ser um desfalque importante para o embate contra o Palmeiras.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, o Verdão já chega com sua vida definida em 2025. Com o vice-campeonato garantido no Brasileirão, o Palmeiras ainda recolhe os cacos da derrota não só no torneio de pontos corridos, mas também na Libertadores. Contudo, o técnico Abel Ferreira não cogita tirar o pé e deve mandar um time competitivo para a Arena Castelão.

Contudo, para esta partida, o treinador português perdeu dois jogadores importantes. Afinal, Piquerez foi expulso na última partida, contra o Atlético-MG e está fora. Além disso, Raphael Veiga recebeu o terceiro cartão amarelo e também terá que cumprir suspensão. Assim, Jefté e Maurício devem ganhar uma chance no time titular. Por fim, Weverton, Paulinho, Felipe Anderson e Lucas Evangelista seguem no DM e não vão fazer a última partida do Palmeiras no ano.