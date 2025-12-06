Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Ceará x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Vozão precisa vencer para escapar do rebaixamento, enquanto Verdão apenas cumpre tabela nesta última rodada do Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em lugares distintos na tabela e objetivos diferentes, Ceará e Palmeiras se enfrentam neste domingo (07/12), às 16h, na Arena Castelão, pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão é o 15° colocado, com 43 pontos, um a mais que o Vitória, primeiro time no Z4. Assim, a equipe cearense precisa desesperadamente da vitória para evitar o rebaixamento. Já o Verdão teve sua segunda colocação garantida na competição após tropeço do Cruzeiro e deve apenas cumprir tabela na última partida da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Ceará

O Vozão chega para esta última rodada com o alerta máximo ligado contra o rebaixamento. Afinal, mesmo com uma campanha sólida em boa parte do campeonato, a equipe ainda pode acabar caindo para a Série B. E o desempenho recente explica muito o motivo. Nas últimas quatro partidas foram três derrotas e um empate. Assim, o Ceará viu as equipes da parte debaixo da tabela somarem pontos e colocar o time sob risco.

Para esta partida, o técnico Léo Condé terá os reforços de Willian Machado e Matheus Bahia. Afinal, a dupla não enfrentou o Flamengo por conta de suspensão, mas voltam para reforçar a equipe no último jogo do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o atacante Pedro Henrique segue no departamento médico e deve ser um desfalque importante para o embate contra o Palmeiras.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, o Verdão já chega com sua vida definida em 2025. Com o vice-campeonato garantido no Brasileirão, o Palmeiras ainda recolhe os cacos da derrota não só no torneio de pontos corridos, mas também na Libertadores. Contudo, o técnico Abel Ferreira não cogita tirar o pé e deve mandar um time competitivo para a Arena Castelão.

Contudo, para esta partida, o treinador português perdeu dois jogadores importantes. Afinal, Piquerez foi expulso na última partida, contra o Atlético-MG e está fora. Além disso, Raphael Veiga recebeu o terceiro cartão amarelo e também terá que cumprir suspensão. Assim, Jefté e Maurício devem ganhar uma chance no time titular. Por fim, Weverton, Paulinho, Felipe Anderson e Lucas Evangelista seguem no DM e não vão fazer a última partida do Palmeiras no ano.

CEARÁ X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
Data-Hora: 7/12/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo e Fernando Sobral; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Allan e Maurício; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar