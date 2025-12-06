Carlos Miguel avalia primeira temporada no Palmeiras e projeta 2026

Goleiro comentou sobre as oportunidades que teve no Verdão e considera que equipe tem uma base sólida para a próxima temporada

O goleiro teve suas primeiras oportunidades na meta alviverde após a lesão de Weverton. Com isso, Carlos Miguel atuou nos jogos da reta final da temporada e na grande decisão da Libertadores. O jogador celebrou a oportunidade e elogiou a estrutura do time.

O Palmeiras entra em campo neste domingo (07) para se despedir da temporada, contra o Ceará , pelo Brasileirão. Se o 2025 alviverde ficará marcado pela ausência de títulos, para algumas peças do time será marcante. É o caso do goleiro Carlos Miguel, que chegou ao Verdão neste ano e ganhou destaque nos últimos jogos.

“Feliz de ter essa oportunidade e também por estar preparado para ela, trabalhando dia a dia. Toda a comissão, treinador, treinador de goleiros muito bem capacitados para estarem aqui. Como eu falei desde o início, o Palmeiras é um clube muito bom, com um ambiente muito especial para trabalhar. Foi um ano difícil, de muitas contratações, e conseguimos ainda bater nas finais”, destacou.

Apesar de ter um bom momento com a camisa alviverde, o goleiro sabe o peso das perdas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores. Carlos Miguel afirmou que o time tem que chegar preparado para 2026, já que não terá muito tempo de treino antes da estreia na nova temporada.

“Sabemos disso, tínhamos capacidade de ter conquistado o título. Fica uma dor gigantesca para nós, mas agora é manter a cabeça boa, fazer as coisas bem no próximo ano. Temos de chegar já muito bem preparados, porque não vamos ter muito tempo de treinos, de nos adaptar, porque logo começa o campeonato. Temos um ano muito apertado em 2026, temos de estar o mais capacitados possível e sabemos que juntos podemos vencer e chegar muito longe nas competições”, ressaltou.

Base sólida no Palmeiras

Para conseguir ter um ano diferente, o goleiro aposta na base que o time já possui. Carlos Miguel reforçou que o grupo já está sendo formado da melhor maneira possível e que pode chegar mais longe em 2026 com a união de todos.