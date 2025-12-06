Cagliari x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Vindo de dez jogos sem vencer, Cagliari recebe os postulantes ao título da Roma, que vêm de derrota na Serie A; veja informações

A 14ª rodada do Campeonato Italiano tem sequência neste domingo (7/12) e um pretendente ao título entra em campo. A Roma, quarta colocada, com 27 pontos, pode assumir a liderança em jogo às 11h (de Brasília) contra o Cagliari, no Unipol Domus. Os times, aliás, buscam se recuperar de revés sofrido na última rodada da Serie A. Vejamos, assim, como chegam para o duelo de domingo.

Como chega o Cagliari

O Cagliari vem de péssimo momento na temporada. Afinal, não sabe o que é vencer desde setembro (4 a 1 sobre o Frosinone), pela fase de 1/16 avos da Copa da Itália. Pelo Italiano, o último triunfo foi contra o Lecce (2 a 1, fora), pela quarta rodada. Desde então, são dez jogos sem vencer, com cinco derrotas e cinco empates no período. Um dos empates foi contra o Napoli, na última quarta (3/12), que o eliminou da Copa após longa disputa de pênaltis (10 a 9), em Nápoles.

Para piorar, o técnico Fabio Pisacane tem alguns desfalques. Belotti e Zé Pedro estão fora de ação, lesionados. Felici, Mazzitelli e Mina, segundo a imprensa europeia, são dúvidas para o treinador. O Cagliari vem na 15ª posição, com 11 pontos, e pode entrar na zona do rebaixamento em caso de novo revés.

Como chega a Roma

Sem saber o que é conquistar o Campeonato Italiano desde 2000/01, a Roma quer se recuperar do revés sofrido para o Napoli, no último domingo (30/11), em pleno estádio Olímpico, por 1 a 0, para seguir na busca do título. A derrota, aliás, fez o time de Antonio Conte cair na tabela do Italiano, ficando em quarto, com 27 pontos. Assim, precisa vencer e torcer por tropeços de Milan, Napoli e Inter para retomar a ponta do torneio.

Conte, dessa forma, segue com problemas, com os titulares Angeliño e Dovbyk fora de ação. Assim, o ex-Flamengo Wesley seguirá improvisado na ala esquerda. Além dos citados, Eduardo Bove segue se recuperando de problema no coração e não pode ir a campo.