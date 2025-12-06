Brasil reencontra europeus após dois anos: “Queremos saber onde estamos”

Saiba como Carlo Ancelotti projeta a Seleção para os confrontos contra França e Croácia, três meses antes da Copa do Mundo-2026 / Crédito: Jogada 10

Carlo Ancelotti terá a oportunidade que todo treinador do Brasil aguarda ansiosamente: enfrentar adversários de ponta da Europa durante o ciclo da Copa do Mundo. Pois o calendário de 2026 permitiu dois encontros durante a Data Fifa de março: França e Croácia, nos Estados Unidos, um dos países-sedes do Mundial do próximo ano (México e Canadá são os demais anfitriões). Após dois anos, a equipe verde e amarela reencontra, enfim, rivais do Velho Continente. Em março de 2024, com Dorival Júnior, o Brasil venceu a Inglaterra por 3 a 2, no místico Wembley. Em seguida, saiu de Londres, viajou a Madri e empatou com a Espanha por 2 a 2, no Estádio Santiago Bernabéu. Nos meses seguintes, a equipe pentacampeã mundial oscilou até a queda de rendimento que resultou na demissão do antecessor de Ancelotti, um ano depois daquela semana na Europa.

Nesta sexta-feira (5), em Washington, onde esteve para acompanhar o sorteio da Copa do Mundo, Ancelotti fez uma breve análise dos próximos embates. “Serão ótimas provas contra equipes que são top. Porém, com características diferentes. A França tem consigo grandes valores individuais. Uma qualidade extraordinária. A Croácia, por sua vez, conta com uma seleção com muita experiência. Queremos saber, então, onde estamos. Serão termômetros. Faremos avaliações depois dos jogos para tentar atacar os problemas que estas partidas podem evidenciar”, projetou Ancelotti. “Não é hora para testes”, avisa Ancelotti Agora, com o comandante italiano, o Brasil está mais próximo da Copa do Mundo. Assim, o cenário é muito diferente das últimas visitas ao Reino Unido e à Península Ibérica. A Seleção vai enfrentar franceses e croatas com uma espinha dorsal de elenco bem definida na busca pelo hexa. “Os dois jogos de março são contra equipes muito fortes. A lista não é definitiva, mas estamos perto do Mundial. Não é, portanto, hora para testes. Depois, há dois meses. E tudo pode passar, como, por exemplo, desgaste físico e lesões”, observou o treinador multicampeão por gigantes europeus, como Milan, Real Madrid e Bayern de Munique.