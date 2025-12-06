Botafogo x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragemAlvinegro luta por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Já o Leão, por sua vez, tenta escapar do rebaixamento
É tudo ou nada. Com objetivos distintos, Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 38ª rodada do Brasileirão. De um lado, o Alvinegro precisa da vitória para ter chances de conseguir a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Do outro, no entanto, o Leão busca vencer para permanecer na primeira divisão em 2026.
Em sétimo lugar com 60 pontos, o Botafogo precisa vencer e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia, que se enfrentam no mesmo dia e horário, no Maracanã. Já o Fortaleza, depende apenas de si para permanecer na elite do futebol brasileiro. Afinal, está em 16º lugar com 43 pontos. Em caso de vitória, portanto, confirma a permanência. Contudo, se tropeçar, terá que torcer por tropeços de Vitória e Inter.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
Como chega o Botafogo
O Botafogo se complicou na disputa por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas ainda está vivo. Afinal, precisa vencer o Fortaleza e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia, que se enfrentam no Maracanã. O técnico Davide Ancelotti, aliás, pediu apoio da torcida para o último jogo da temporada.
Para o jogo contra o Fortaleza, o Botafogo tem alguns problemas para resolver. Afinal, o zagueiro David Ricardo, por exemplo, recebeu cartão vermelho no empate com o Cruzeiro e cumprirá suspensão. Assim, o zagueiro Gabriel se tornou a única opção do técnico Davide Ancelotti para formar dupla com Marçal, que vem atuando improvisado. Barboza, que se recupera de um estiramento no joelho, é dúvida.
Além dos problemas no sistema defensivo, o treinador também tem desfalques na parte ofensiva. Afinal, os meias Savarino e Joaquín Correa são desfalques por causa de lesão muscular. Por fim, os goleiros Léo Linck e Neto também estão fora da temporada por causa de lesões e seguem tratamento no departamento médico.
Como chega o Fortaleza
Na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza chega embalado. Afinal, o Leão venceu os últimos quatro jogos do Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento. Sem perder há nove jogos, o time comandado pelo técnico argentino Martín Palermo reagiu e, agora, depende apenas de si para permanecer na elite do futebol brasileiro.
Desde a chegada de Martín Palermo, o Fortaleza tem aproveitamento de G4. Neste período, foram 16 jogos, oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Nos últimos nove jogos, são quatro vitórias e cinco empates. Portanto, o Leão chega embalado para o último jogo do ano. Para o duelo com o Botafogo, o treinador argentino deve ter força máxima à disposição.
BOTAFOGO X FORTALEZA
Campeonato Brasileiro – 38ª rodada
Data e hora: 07/12/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
BOTAFOGO: Raul; Vitinho, Gabriel Bahia, Marçal e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan e Montoro; Barrera, Artur e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Bareiro. Técnico: Martín Palermo
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Wagner Reway (SC)