Audiência pública no Corinthians tem concordância sobre voto a sócio-torcedor

Reunião sobre reforma do estatuto do clube aconteceu no auditório da Neo Química Arena, com a presença de sócios, conselheiros e torcedores

Os oradores fizeram sugestões de como será a redação do artigo 21, que regulamenta o direito a voto. Todos os presentes concordam que integrantes do Fiel Torcedor, plano de sócio-torcedor do clube, devem poder votar nas eleições do Corinthians, ao contrário do que diz o estatuto atual.

Na noite desta última sexta-feira (05), aconteceu uma audiência pública no Corinthians sobre a reforma do estatuto do clube . A reunião aconteceu no auditório da Neo Química Arena e contou com a presença de conselheiros, sócios e torcedores do Timão. Diversas propostas estiveram na pauta, mas todos mantiveram por unanimidade o direito de voto a sócio-torcedores.

Alguns participantes divergiram sobre certos pontos, como o valor do plano que seria cobrado e o tempo de contribuição necessário para ter direito ao voto. Outro ponto que ficou em desacordo é se a elegibilidade seria retroativa, a quem hoje já é um sócio-torcedor.

Alguns oradores propuseram também incluir uma frequência mínima de jogos entre as regras. Entretanto, a proposta encontrou resistência de alguns participantes, inclusive o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que considerou que a ideia limitaria a participação dos torcedores.

A audiência contou com mais torcedores do que a primeira, realizada no Parque São Jorge. A votação da reforma do estatuto estava prevista para o último 24 de novembro, mas acabou sendo adiada. A previsão é que um novo pleito seja convocado em fevereiro de 2026.