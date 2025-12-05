Vídeo: Felipe Melo rebate fala de Abel Ferreira sobre “asteriscos” em título do Flamengo

Grande admirador do português, comentarista da Globo legitimou as conquistas do Rubro-Negro na temporada / Crédito: Jogada 10

A declaração de Abel Ferreira antes do duelo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, ainda ecoava quando a reação veio de alguém que conhece bem seus métodos. Ex-jogador do técnico, Felipe Melo rebateu a menção do português sobre “asteriscos” nas conquistas recentes do Flamengo e escolheu um caminho oposto para defender a legitimidade dos títulos conquistados pelo rival.

Abel afirmou que a decisão continental teve um “asterisco” devido a não expulsão de Erick Pulgar ainda no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 do Flamengo, em Lima, no Peru. Ele também questionou, no decorrer do campeonato nacional, a arbitragem do Brasileirão. “Independentemente das incidências que houve no jogo, há um asterisco no jogo. Há um asterisco”, disse em um trecho de sua coletiva pós-jogo em Lima. Qual contexto da fala?

O posicionamento do técnico surgiu após uma sequência de episódios que marcaram a trajetória recente do clube. O time chegou à final da Libertadores pressionado por resultados ruins e decisões contestadas no processo. Até que a derrota para o Flamengo ampliou a tensão, seguida de novo revés simbólico: o rival conquistou o Brasileirão mesmo após a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena MRV. O alviverde entrou na penúltima rodada dependendo do Ceará para seguir vivo na disputa, mas viu o Rubro-Negro vencer por 1 a 0 no Maracanã e erguer o troféu antecipadamente. Assim, o Alviverde encerrou o ano com o vice-campeonato do Paulistão, em derrota para o Corinthians, da Libertadores e do Brasileirão. O Flamengo, por sua vez, ergueu os troféus dos dois mencionados, do Carioca e da Supercopa. Além disso, o Palmeiras ainda pode ver o Corinthians campeão desta edição da Copa do Brasil.

Felipe Melo rebate versão Após a repercussão, o comentarista esportivo do Grupo Globo contrariou a avaliação do técnico, enaltecido por ele como o maior da história do Palmeiras. O ex-jogador disse não enxergar contestações aos títulos do rival e elogiou os feitos do time de Filipe Luís. “Tem nada de asterisco de nada não, como falou. Ganhou com mérito, mermão. Flamengo campeão do Brasileiro, aliás, campeão de tudo, né? O multicampeão Flamengo, que ganhou com mérito, gente. Com mérito. Não tem nada de asteriscos, não”, afirmou.