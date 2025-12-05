Veja como ficaram os grupos da Copa do Mundo 2026

Competição, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, terá 48 participantes pela primeira vez na história

O evento, afinal, contou com a presença de estrelas do esporte, como Cafu, Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká, Xavi, Pepe, Didier Deschamps, entre outros. Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams e Nicole Scherzinger também estavam presentes. Além disso, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foi a grande estrela.

Chegou o grande! Enfim, a Fifa sorteou, nesta sexta-feira (5), os 12 grupos para a disputa da Copa do Mundo 2026 , no Kennedy Center, em Washington (EUA). A competição, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México, conta pela primeira vez com 48 seleções para esta edição.

“Acho que vocês vão ter um evento que, de repente, o mundo jamais viu. A gente tem uma grande relação, um grande relacionamento com o Canadá. A gente está aqui com o primeiro-ministro do Canadá e também a presidente do México. E a gente vem trabalhando bastante próximo desses dois países, de forma coordenada, amistosa. O mundo agora é um lugar mais pacífico. Há um ano não era desse jeito”, destacou o presidente dos Estados Unidos, no evento.

Os grupos ainda não estão completos. Afinal, quatro seleções sairão da repescagem da Europa, que conta com 16 participantes. Além disso, as outras duas vagas serão preenchidas através de uma repescagem mundial com seis seleções de diferentes confederações.

A partida de abertura, aliás, contará com a seleção do México contra a África do Sul pelo Grupo A, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca. O mata-mata, assim, começará no dia 28 de junho, enquanto a grande decisão do torneio vai ocorrer no dia 19 de julho de 2026, em Nova Jersey.

Confira os grupos para Copa do Mundo 2026:

– A: México, África do Sul, Coreia do Sul e *Europa D