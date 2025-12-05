Vasco terá jogadores poupados? Entenda o que Diniz pensa sobre o assunto

Treinador afirma que é contra preservar jogadores, mas cogita realizar mudanças no time para enfrentar o Atlético / Crédito: Jogada 10

O Vasco vive um dilema sobre poupar ou não jogadores contra o Atlético, domingo (7), na Arena MRV, pela última rodada do Brasileirão. Afinal de contas, o Cruz-Maltino ainda não confirmou a vaga para a Copa Sul-Americana e para isso precisa de um empate. No entanto, na próxima quinta-feira (11), tem o primeiro confronto com o Fluminense, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil. O que fazer então? Essa é uma dúvida que paira sobre Fernando Diniz. Entretanto, o treinador não costuma poupar jogadores. Para ele, quanto mais o atleta treina e joga, melhor ele fica. Após a goleada do Vasco sobre o Internacional, o treinador explicou a sua visão sobre o assunto.

LEIA MAIS: Vasco renova contrato de Jair “Eu tenho uma visão diferente de futebol em relação a números de fisiologia. A gente precisa ver, ler e entender. A gente gosta de generalizar muito. Não tem uma receita. É uma coisa de sentir. Essa visão eu acredito muito nela. Eu converso com os médicos, eu sei dos números, mas mais do que isso, eu preciso ver o que está acontecendo. Porque se não fosse assim, o Coutinho não ia ser o Coutinho que está sendo”, explicou Diniz, que completou. “Antes se via os números de fisiologia do Coutinho, aí pode jogar, não pode jogar, tira e sai, treinava pouco, jogava pouco e frequentava departamento médico. Agora ele treina muito, joga muito e não frequenta o DM. Então é uma visão diferente que eu tenho. Eu sigo aquilo que eu acredito e arrisco a minha pele o tempo todo. Isso posto, vamos avaliar jogo a jogo o que for melhor para o Vasco. Sempre vai ter um risco”. Provável escalação Dessa forma, a tendência é de que Fernando Diniz escale o Vasco com o que tem de melhor. No entanto, nas reuniões realizadas nos últimos dias, o treinador ficou inclinado em poupar determinados jogadores. Além do aspecto físico, será levado em consideração o se o titular em questão tem um reserva à altura.

Neste contexto, Nuno Moreira pode ser poupado tendo em vista que David costuma jogar com frequência. Assim como Vegetti pode ser o substituto de Rayan. Apesar de jovem, o atacante tem mais de 60 jogos na temporada. Recentemente o jogador sentiu um desconforto na coxa direita, que o tirou da vitória sobre o Red Bull Bragantino. Portanto, todo cuidado é pouco, ainda mais se tratando do artilheiro da “Era Diniz”. No meio-campo, Coutinho também pode ser poupado, mesmo sem ter um substituto à altura. Além de ter mais de 50 jogos na temporada, o gramado sintético da Arena MRV é um fator que será levado em consideração. Na linha defensiva, Cuesta suspenso está fora, assim como Lucas Piton, que se recupera de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. A definição quanto ao time será tomada nesta sexta-feira, no penúltimo treino antes do jogo contra o Atlético, no CT Moacyr Barbosa. Uma provável escalação pode ter Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, David e Vegetti.