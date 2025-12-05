Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump recebe o Prêmio da Paz da Fifa em sorteio da Copa do Mundo

Presidente dos Estados Unidos vence novo prêmio da Fifa das mãos de Gianni Infantino: "É uma das maiores honras da minha vida"
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o “Prêmio da Paz da Fifa – O Futebol Une o Mundo” nesta sexta-feira (5), durante a cerimônia de sorteio da Copa do Mundo. A entidade anunciou a criação da honraria em novembro deste ano. O vencedor da primeira edição, aliás, foi o norte-americano que ganhou um troféu e uma medalha.

“Muito obrigado. É realmente uma das maiores honras da minha vida. Muito mais que palavras podem falar. Salvamos milhões e milhões de pessoas, o Congo é um exemplo. Mais de 10 milhões de pessoas morreram, e mais de 10 iriam morrer. Índia, Paquistão e tantas outras guerras que conseguimos encerrar, outras que terminamos antes mesmo de começar. Conseguimos fazer isso. É uma honra estar com Infantino, que o conheço há muito tempo”, disse Donald Trump, em evento.

De acordo com a Fifa, o prêmio é dado para “para homenagear indivíduos que realizaram ações excepcionais e extraordinárias em prol da paz e, ao fazê-lo, uniram pessoas em todo o mundo”.

O presidente dos Estados Unidos, aliás, nunca escondeu que gostaria de ter levar o Nobel da Paz. No fim de setembro, ele disse que seria um “insulto” aos Estados Unidos se ele não recebesse o prêmio. Com isso, o prêmio não é surpresa.

O Mundial, que será nos Estados Unidos, Canadá e México, terá 48 participantes pela primeira vez na história. Com isso, a primeira fase contará com 12 grupos de quatro seleções. Os dois primeiros colocados de cada chave, afinal, garantem vaga no mata-mata, além dos oito melhores terceiros colocados.

