Trump recebe o Prêmio da Paz da Fifa em sorteio da Copa do Mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o “Prêmio da Paz da Fifa – O Futebol Une o Mundo” nesta sexta-feira (5), durante a cerimônia de sorteio da Copa do Mundo. A entidade anunciou a criação da honraria em novembro deste ano. O vencedor da primeira edição, aliás, foi o norte-americano que ganhou um troféu e uma medalha.

“Muito obrigado. É realmente uma das maiores honras da minha vida. Muito mais que palavras podem falar. Salvamos milhões e milhões de pessoas, o Congo é um exemplo. Mais de 10 milhões de pessoas morreram, e mais de 10 iriam morrer. Índia, Paquistão e tantas outras guerras que conseguimos encerrar, outras que terminamos antes mesmo de começar. Conseguimos fazer isso. É uma honra estar com Infantino, que o conheço há muito tempo”, disse Donald Trump, em evento.