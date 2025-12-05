Terrabolistas analisam: Neymar deve ir à Copa?Apresentador Dario Vasconcelos, o ex-jogador Roger e os jornalistas João Miguel Lotufo e Vanderlei Lima debatem o assunto
O programa especial do Terrabolistas dessa sexta feira (05/12) falou sobre o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 e sobre o futuro da Seleção Brasileira. Entre os temas discutidos pelo apresentador Dario Vasconcelos, o ex-jogador Roger e os jornalistas João Miguel Lotufo e Vanderlei Lima, um assunto que não sai do imaginário do torcedor: Neymar deve ir ao Mundial?
De acordo com o ex-atacante, o craque precisa entender que ele não é mais o mesmo jogador de 10 anos atrás.
“O Neymar tem características que podem ser úteis ao (Carlo) Ancelotti. Basta ele se conscientizar do que ele pode render e da maneira que ele pode ajudar a Seleção. Por exemplo, no time atual, eu convocaria Neymar no lugar do Richarlison. De olho fechado. Levando ele como um atacante, claro, sem precisar pegar a bola no pé do volante porque não tem mais físico pra isso. Ele precisaria jogar próximo à area. Então, entre Neymar e Richarlison, eu levaria o Neymar pois ele pode ser muito mais decisivo em algum jogo do Mundial. ”
