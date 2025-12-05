Terrabolistas analisam: Neymar deve ir à Copa?

O programa especial do Terrabolistas dessa sexta feira (05/12) falou sobre o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 e sobre o futuro da Seleção Brasileira. Entre os temas discutidos pelo apresentador Dario Vasconcelos, o ex-jogador Roger e os jornalistas João Miguel Lotufo e Vanderlei Lima, um assunto que não sai do imaginário do torcedor: Neymar deve ir ao Mundial?

De acordo com o ex-atacante, o craque precisa entender que ele não é mais o mesmo jogador de 10 anos atrás.