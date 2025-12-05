Terrabolistas analisam: Brasil vai chegar forte em 2026?

No programa especial desta sexta-feira (5/12) especialistas dizem que Ancelotti ainda busca o time ideal, mas que há evolução no grupo

O Terrabolistas Especial desta sexta-feira mostrou o sorteio dos grupos da Copa do Mundo e analisou o que esperar do Brasil no Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. No programa, João Miguel Lotufo, comentarista da Voz do Esporte, deu a sua análise.

“Foi um ciclo conturbado, com troca de treinadores. Acabou obrigando a correr atrás do melhor técnico possível. Ainda é um time em formação, mas bastante ofensivo. Como o Brasil jogou bem em alguns momentos, dá para imaginar que a equipe possa ir longe. Mas, como o Brasil enfrentará França e Croácia nos amistosos de março, se a seleção se comportar bem, pode ganhar confiança.”

