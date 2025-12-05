Técnico do Marrocos exalta Brasil e comenta desafio na Copa do Mundo

O técnico de Marrocos, Walid Regragui, destacou a força da Seleção Brasileira ao comentar o sorteio da Copa do Mundo realizado nesta sexta-feira, em Washington, nos Estados Unidos. Em entrevista ao ‘sportv’, ele não poupou elogios ao time comandado por Carlo Ancelotti. LEIA MAIS: Imprensa internacional repercute sorteio da Copa do Mundo

De acordo com ele, enfrentar o Brasil é sempre especial e representa um dos grandes desafios do torneio. “É uma honra jogar contra o Brasil. Enfrentar o Brasil é sempre muito especial. O Brasil é um exemplo e respeitamos muito a seleção. Será uma partida difícil; eles têm grandes técnicos e jogadores, e será um grande desafio. Que vença o melhor. Esperamos passar pelo Brasil e voltar a jogar contra os brasileiros na final”, disse. Regragui ressaltou que Marrocos chega mais forte para 2026 após o crescimento recente do futebol do país, marcado pelo histórico quarto lugar no Mundial do Qatar, em 2022. “Nosso país está crescendo no futebol. Fomos semifinalistas da última Copa, vencemos nas categorias de base e hoje somos uma equipe forte”, analisou.

Além disso, ele afirmou que o objetivo é manter o nível mostrado nos últimos anos e fazer um grande jogo contra o Brasil. “O caminho até aqui tem sido muito bom. O importante é que a nossa seleção jogue em alto nível. Queremos enfrentar o Brasil e fazer uma grande partida. O Brasil está voltando muito bem, ainda mais com Carlo Ancelotti. Para todos nós, é um sonho jogar contra o Brasil”, explicou. Técnico do Marrocos exalta jogadores brasileiros Ao falar sobre individualidades, o treinador ressaltou a qualidade dos jogadores brasileiros.

“Ele é um dos melhores jogadores de toda a história, mas em um jogo tudo pode acontecer”, disse. Por fim, Regragui também comentou sobre a pressão que Marrocos carrega como atual sensação do futebol africano. Contudo, ele afirmou que a seleção está pronta para competir novamente em alto nível. “Sabemos que hoje somos uma seleção que todos querem vencer. E também sabemos que podemos perder — perdemos a final da Copa da África e queremos voltar ao mesmo nível para avançar de fase e ver o Marrocos em alto nível”, concluiu.