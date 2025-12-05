Técnico da Escócia destaca Brasil em grupo e aponta objetivo na Copa

Seleção escocesa enfrenta a Amarelinha pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo, no dia 24 de junho (quarta-feira) / Crédito: Jogada 10

O técnico da seleção escocesa, Steve Clarke, esbanjou ansiedade para estreia na Copa do Mundo. Após sorteio dos grupos nesta sexta-feira (5), nos Estados Unidos, o treinador destacou que a Escócia caiu num “grande grupo”, já que vai enfrentar Brasil, Marrocos e Haiti no ano que vem. “O Brasil é sempre um bom jogo e é bom enfrentá-los. Mas o Marrocos também é um adversário difícil e são duas equipes que, na última vez que estivemos em uma Copa do Mundo, nos venceram. Então, espero que desta vez possamos nos sair um pouco melhor contra eles”, ressaltou.

Além disso, Clarke destacou que o principal objetivo da Escócia é se classificar para próxima fase da competição. “O nosso principal objetivo é passar para a próxima fase. Então, seria muito interessante fazer isso pela primeira vez”, disse o treinador. O treinador agora se dedicará à tarefa de organizar tudo para que sua equipe tenha a melhor chance de sucesso. A logística é uma das questões. “Com base nesse sorteio, teremos uma ideia aproximada de onde ficaremos hospedados, então precisamos analisar as opções. Provavelmente ficarei aqui por mais seis ou sete dias para analisar um ou dois hotéis e centros de treinamento, e talvez algum lugar onde possamos nos instalar durante o torneio”, reforçou.