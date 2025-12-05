Stuttgart x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão 2025/26. Stuttgart e Bayern se enfrentam neste sábado (6), às 11h30 (de Brasília), na MHP Arena, em partida válida pela 13ª rodada da Bundesliga. As equipes se reencontram após a final da Supercopa da Alemanha, vencida pelo clube de Munique no início da temporada. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no canal GOAT (YouTube).

Como chega o Stuttgart O Stuttgart é o 6º colocado da Bundesliga com 22 pontos e chega embalado após a vitória por 2 a 0 sobre o Bochum na Copa da Alemanha. Contudo, o retrospecto recente no Campeonato Alemão não é positivo. A equipe não vence há duas rodadas e vem de uma derrota por 2 a 1 para o Hamburg. Dessa maneira, o time precisa arrancar pontos do Bayern em casa para não seguir em queda livre na tabela de classificação. Para o duelo em casa, o Stuttgart não poderá contar com Ermedin Demirovic, Luca Jaquez, Noah Darvich, Stefan Drljaca e Silas Katompa, lesionados.