Stuttgart x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Stuttgart x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26
A bola volta a rolar no Campeonato Alemão 2025/26. Stuttgart e Bayern se enfrentam neste sábado (6), às 11h30 (de Brasília), na MHP Arena, em partida válida pela 13ª rodada da Bundesliga. As equipes se reencontram após a final da Supercopa da Alemanha, vencida pelo clube de Munique no início da temporada.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no canal GOAT (YouTube).
Como chega o Stuttgart
O Stuttgart é o 6º colocado da Bundesliga com 22 pontos e chega embalado após a vitória por 2 a 0 sobre o Bochum na Copa da Alemanha. Contudo, o retrospecto recente no Campeonato Alemão não é positivo. A equipe não vence há duas rodadas e vem de uma derrota por 2 a 1 para o Hamburg.
Dessa maneira, o time precisa arrancar pontos do Bayern em casa para não seguir em queda livre na tabela de classificação.
Para o duelo em casa, o Stuttgart não poderá contar com Ermedin Demirovic, Luca Jaquez, Noah Darvich, Stefan Drljaca e Silas Katompa, lesionados.
Como chega o Bayern de Munique
Por outro lado, o Bayern é o líder isolado da Bundesliga com 34 pontos, oito de vantagem para o RB Leipzig, segundo colocado. O time vem de uma vitória suada por 3 a 2 sobre o Union Berlin na Copa da Alemanha.
Além disso, o artilheiro Harry Kane voltou a balançar a rede após duas partidas sem marcar gols e é a grande esperança para o time bávaro buscar a vitória neste sábado.
Alphonso Davies e Jamal Musiala estão em reta final de recuperação, mas seguem como desfalques para o técnico Vincent Kompany.
